Tõnis Lukas taasliitus Isamaa Tartu fraktsiooniga

Tõnis Lukas.
Tõnis Lukas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tartu linnavolikogu esimees ja riigikogu liige Tõnis Lukas (Isamaa) kinnitas, et on peale Kris Kärneri väljaviskamist Isamaa Tartu fraktsiooniga taasliitunud.

Lukas kinnitas, et ei näinud enam probleemi fraktsiooniga taasliitumises, sest Kärner visati sellest välja.

Kärner visati Isamaa fraktsioonist välja kaks nädalat tagasi, sest ütles veebiülekandes, et tema hüpoteetiline laps on holokaustist ilma jäänud.

Fraktsiooni esimees ja Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles siis, et Kärneri väljaütlemine näitas mõistmatust selle osas, mis on poliitikule ja laiemalt avaliku elu tegelasele kohane.

"Kahjuks ei jäta tema käitumine muud võimalust, kui langetasime fraktsiooni liikmetega otsuse ta enda hulgast välja arvata. Ma loodan, et ta saab ise varem või hiljem aru, et sõnadel on tagajärjed, aga meie koostöö on selle otsusega lõppenud," ütles Kokk.

Fraktsiooniga taasliitumine vormistati Lukase sõnul eelmise nädala linnavolikogu istungi eel.

Mullu detsembris liitus Kärner linnavolikogus Isamaa fraktsiooniga. Fraktsioonist jäi aga välja Lukas, kes keeldus Kärneriga samas liidus olema.

Kärner kuulus eelmise aasta veebruarist septembrini ka Isamaa erakonda, kuid lahkus sealt ise peale seda, kui oli teinud üleskutseid poliitilisele vägivallale.

Eelmise aasta kohalikel valimistel teenis Isamaa nimekirjas kandideerinud Kärner 1597 häält, mis oli Tartu linnas paremuselt neljas tulemus.

Lukas teenis samadel valimistel 4362 häält ning see oli valimiste paremuselt teine tulemus.

Toimetaja: Märten Hallismaa

