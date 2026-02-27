X!

Briti roheliste partei võttis järelvalimistel leiboristidelt parlamendikoha

Välismaa
Briti roheliste kandidaat Hannah Spencer võttis kindla valimisvõidu
Briti roheliste kandidaat Hannah Spencer võttis kindla valimisvõidu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Suurbritannia roheliste partei võitis Manchesteri piirkonnas asuvas Gorton ja Dentonis järelvalimised ning vasakpopulistlikuks peetav erakond võttis leiboristidelt parlamendikoha.

Tegemist oli leiboristide varasema tugipunktiga, kuid roheliste kandidaat Hannah Spencer võttis kindla valimisvõidu. Temast saab roheliste viies parlamendisaadik. 

Leiboristide kandidaat Angeliki Stogia jäi alles kolmandale kohale, kuna teise koha saavutas parempopulistlikuks peetava partei Reform kandidaat Matthew Goodwin. 

Viimased tulemused näitavad, et leiboristide partei on pärast kahe aasta tagust suurt valimisvõitu kaotanud valijaid nii vasak- kui ka parempopulistidele. 

Peaminister Keir Starmeri toetus on saavutanud uue madalpunkti ning viimane valimiskaotus tekitab taas küsimusi, kui kaua ta Downing Streetil veel vastu peab. 

Briti meedia kirjutab, et viimastel valimistel võis esineda niiöelda perekondlikku hääletust. Tegemist on ebaseadusliku praktikaga, kus mehed võivad naistele anda hääletamisega seotud juhiseid. Valimisvaatlejate rühm Democracy Volunteers teatas, et külastas 22 valimisjaoskonda (piirkonnas on 45 jaoskonda) ning tuvastas, et 15 neist esines perekondlikku hääletamist. 

Piirkonnas asub suur moslemikogukond ja Reformi juht Nigel Farage rääkis, et süüdistused tekitavad tõsiseid küsimusi demokraatliku protsessi aususe kohta. 

Samas Spencer kritiseeris oma võidukõnes ühiskonda lõhestavaid tegelasi, kes otsivad pidevalt patuoinaid. Ta rääkis, et miljardärid tõmbavad riigi rahast tühjaks ning lubas seista valge töölisklassi ja moslemi valijate eest. 

"Tuhanded inimesed ütlesid mulle ukselävel ja valimiskastide juures, et meil on kõrini sellest, et meid veetakse alt, et meile vaadatakse ülevalt alla," ütles Spencer. 

Reformi kandidaat Goodwin aga leidis, et kaotas sellepärast, et vasakpoolsed ja islamistid lõid valimiste võitmiseks liidu.

Rohelised tegid aktiivset kampaaniat, viimastel üldvalimistel said nad piirkonnas vaid 13,2 protsenti häältest. Seekord sai partei aga lausa 40,7 protsenti häältest. Hiljuti saatis partei välja voldikud, kus Spencer kandis Palestiina toetamisega seostuvat salli, voldikutel oli urdukeelne tekst. Rohelised levitasid ka urdukeelset videolõiku, milles teatati, et Reformi võit suurendaks piirkonnas islamofoobiat.

Roheliste partei teatas pärast suurt valimisvõitu, et Farage'i väited ei pea paika ning parempopulistid tahavad lihtsalt õõnestada viimaste valimiste demokraatlikku tulemust. Roheliste pressiesindaja ütles, et nad suutsid näidata, et partei suudab Reformi alistada, hoolimata sellest, et viimase taga seisavad rikkad rahastajad.

Rohelised leiavad veel, et riigis tuleb tõsta rikaste maksukoormust, partei süüdistab Iisraeli genotsiidi toimepanemises. Partei teatel on leiboristid võtnud Iisraeli suhtes liiga leebe hoiaku.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Independent

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:37

Ürgaeg soosis eeskätt meesneandertallaste ja naisinimeste ühte heitmist

12:33

Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

12:30

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

12:25

Tõnis Lukas taasliitus Isamaa Tartu fraktsiooniga

12:20

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

12:20

Suitsetamise tervisekahju puudutab üha enam madalama haridusega inimesi

12:00

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

12:00

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

11:58

Pärast trammitee uuendamist kaotab Tallinn Lubja peatuse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

26.02

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

26.02

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

26.02

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

26.02

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

26.02

Tallink Grupi uueks juhiks sai Peep Jalakas

06:43

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

04:40

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

26.02

Auvere elektrijaam on taas rikkis

ilmateade

loe: sport

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

11:52

Ilves läheb lennumäe võistlusel suusarajale koos Rehrliga

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

loe: kultuur

10:52

Sõpruse kinos ja Tartu Elektriteatris mälestatakse märtsis Bela Tarri loomingut

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

loe: eeter

11:03

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

10:08

Psühholoog: edu ettekujutamine aitab esinemisärevust vähendada

08:27

Anne Veski 70: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

09:35

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

09:20

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

26.02

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

26.02

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

26.02

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

26.02

Ilm läheb sulale

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

26.02

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo