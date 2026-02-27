Briti roheliste partei võttis järelvalimistel leiboristidelt parlamendikoha

Suurbritannia roheliste partei võitis Manchesteri piirkonnas asuvas Gorton ja Dentonis järelvalimised ning vasakpopulistlikuks peetav erakond võttis leiboristidelt parlamendikoha.

Tegemist oli leiboristide varasema tugipunktiga, kuid roheliste kandidaat Hannah Spencer võttis kindla valimisvõidu. Temast saab roheliste viies parlamendisaadik.

Leiboristide kandidaat Angeliki Stogia jäi alles kolmandale kohale, kuna teise koha saavutas parempopulistlikuks peetava partei Reform kandidaat Matthew Goodwin.

Viimased tulemused näitavad, et leiboristide partei on pärast kahe aasta tagust suurt valimisvõitu kaotanud valijaid nii vasak- kui ka parempopulistidele.

Peaminister Keir Starmeri toetus on saavutanud uue madalpunkti ning viimane valimiskaotus tekitab taas küsimusi, kui kaua ta Downing Streetil veel vastu peab.

Briti meedia kirjutab, et viimastel valimistel võis esineda niiöelda perekondlikku hääletust. Tegemist on ebaseadusliku praktikaga, kus mehed võivad naistele anda hääletamisega seotud juhiseid. Valimisvaatlejate rühm Democracy Volunteers teatas, et külastas 22 valimisjaoskonda (piirkonnas on 45 jaoskonda) ning tuvastas, et 15 neist esines perekondlikku hääletamist.

Piirkonnas asub suur moslemikogukond ja Reformi juht Nigel Farage rääkis, et süüdistused tekitavad tõsiseid küsimusi demokraatliku protsessi aususe kohta.

Samas Spencer kritiseeris oma võidukõnes ühiskonda lõhestavaid tegelasi, kes otsivad pidevalt patuoinaid. Ta rääkis, et miljardärid tõmbavad riigi rahast tühjaks ning lubas seista valge töölisklassi ja moslemi valijate eest.

"Tuhanded inimesed ütlesid mulle ukselävel ja valimiskastide juures, et meil on kõrini sellest, et meid veetakse alt, et meile vaadatakse ülevalt alla," ütles Spencer.

Reformi kandidaat Goodwin aga leidis, et kaotas sellepärast, et vasakpoolsed ja islamistid lõid valimiste võitmiseks liidu.

Rohelised tegid aktiivset kampaaniat, viimastel üldvalimistel said nad piirkonnas vaid 13,2 protsenti häältest. Seekord sai partei aga lausa 40,7 protsenti häältest. Hiljuti saatis partei välja voldikud, kus Spencer kandis Palestiina toetamisega seostuvat salli, voldikutel oli urdukeelne tekst. Rohelised levitasid ka urdukeelset videolõiku, milles teatati, et Reformi võit suurendaks piirkonnas islamofoobiat.

Roheliste partei teatas pärast suurt valimisvõitu, et Farage'i väited ei pea paika ning parempopulistid tahavad lihtsalt õõnestada viimaste valimiste demokraatlikku tulemust. Roheliste pressiesindaja ütles, et nad suutsid näidata, et partei suudab Reformi alistada, hoolimata sellest, et viimase taga seisavad rikkad rahastajad.

Rohelised leiavad veel, et riigis tuleb tõsta rikaste maksukoormust, partei süüdistab Iisraeli genotsiidi toimepanemises. Partei teatel on leiboristid võtnud Iisraeli suhtes liiga leebe hoiaku.