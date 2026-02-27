Soome saatis mullu välja rekordarvu süüdi mõistetud välismaalasi

Toime pandud kuriteo alusel sai eelmisel aastal väljasaatmisotsuse 169 inimest, mis on üle 30 protsendi rohkem kui tunamullu.

Enamik väljasaatmisotsuseid puudutas mehi. Kõige rohkem saadeti välja iraaklasi, eestlasi ja venelasi.

Migri väljasaatmisprotsessi juht Olli Koskipirtti ütles lehele, et arvu kasvule on kaasa aidanud muu hulgas elamislubade tõhustatud järelkontroll ja seadusemuudatus, mis langetas rahvusvahelist kaitset saanud inimeste väljasaatmise künnist.

Politsei ettepanek viis eelmisel aastal Migri väljasaatmisotsuseni sagedamini kui varem.