Tallinna linnadiplomaatiat ja kommunikatsiooni hakkab juhtima Elo Ellermaa

Elo Ellermaa
Elo Ellermaa Autor/allikas: Kalle Veesaar/ERR
Tallinna Strateegiakeskuse linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakonna juhatajana alustab esmaspäeval tööd Elo Ellermaa, kes valiti ametisse avalikul konkursil. Konkursile laekus 31 sooviavaldust.

Ellermaa on töötanud ajakirjaniku ja saatejuhina Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses. Hiljem tegutses ta strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas Meta Advisorys, Eleringis ning Ignitis Eestis, kus vastutas kommunikatsiooni ja turunduse eest. Tema töö hõlmas rahvusvahelist koostööd ja suurprojektide kommunikatsiooni kavandamist. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise filoloogia erialal.

Linnakantsler Kairi Vaheri sõnul eeldab ühendatud osakonna juhtimine tugevat avaliku kommunikatsiooni tausta ja rahvusvahelise koostöö mõistmist.

Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel liideti alates 16. veebruarist 2026 kommunikatsiooniosakond ning linnadiplomaatia ja protokolli osakond. Uue üksuse nimi on linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakond. Osakonna koosseisus olevaid sektoreid ei muudetud.

Linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakond korraldab linna meediasuhteid ja strateegilist kommunikatsiooni, koordineerib rahvusvahelisi suhteid ning tagab protokollilised tegevused ja kriisikommunikatsiooni valmisoleku.

Toimetaja: Mari Peegel

