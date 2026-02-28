Sõja 1466. päev. Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Venemaal

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 28. veebruaril kell 9.25:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal;

- Šveits sulges Iraani ja Venemaaga seostatud panga;

- Zelenski kohtumisest Putiniga: ma ei mängi temaga mänge;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit;

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal

Venemaa Krasnodari krais süttis Ukraina ööl vastu laupäeva korraldatud droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas.

Kanevski rajooni Novominskaja külas asuv Albašnefti naftatöötlemistehas süttis allakukkunud droonirusude tõttu, teatas Krasnodari krai operatiivstaap. Vene võimud väidavad Ukraina rünnakutest teatades enamasti, et kahju tekkis allakukkunud droonirusude tõttu, andes mõista nagu oleks Vene õhutõrje droone tabanud.

Leegid haarasid Albašnefti minirafineerimistehase ühe mahuti ja tulekahjus hävis umbes 150 ruutmeetri suurune külgnev ala, teatasid võimud. Tulekahju kustutamiseks saadeti kohale 39 tuletõrjujat. Ohvritest pole teatatud.

Krasnodari krai Novominskaja küla asub umbes 250 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest.

Kyiv Independent ei saanud avaldamise ajal Venemaa ametnike väiteid kinnitada.

Ukraina on regulaarselt korraldanud kaugrünnakuid sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu Venemaal ja okupeeritud aladel, kasutades selleks enamasti enda väljatöötatud droone. Krasnodari krai, mis asub Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaare vastas, teisel pool Kertši väina, on olnud Ukraina rünnakute sagedane sihtmärk.

Väidetavalt tabati Novominskajas asuvat Albašnefti tehast eelmises rünnakus 2025. aasta veebruaris. Tehase aastane võimsus on 320 000 tonni.

Buenos días.

Sigue la campaña contra la economía rusa.

Minirefinería de Albashneft, distrito de Kanevsky del Krai de Krasnodar, en la aldea de Novominskaya. Capacidad anual de 320.000 toneladas. Sospecho que volverán a atacarla.



Nota, es posible que veamos imágenes de un asalto… pic.twitter.com/JSTvn8ko8T — FONSEJ (@FONSEJ1) February 5, 2025

Ukraina väed peavad Venemaa naftavarasid õiguspärasteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need rajatised varustavad Venemaa armeed, samas kui fossiilkütuste ekspordist saadava kasumiga rahastab Kreml jätkuvalt oma täiemahulist agressioonisõda Ukrainas.

Šveits sulges Iraani ja Venemaaga seostatud panga

Šveitsi finantsturujärelevalve teatas reedel panga sulsgemisest, mida USA rahandusministeerium süüdistas ebaseaduslikus äriajamises Venemaa ja Iraaniga seotud isikutega.

Neljapäeval asus USA rahandusministeerium Zürichis asuvat MBaer Merchant Banki USA finantssüsteemist ära lõikama, süüdistades panka enam kui saja miljoni dollari suunamises läbi USA finantssüsteemi Iraani ja Venemaaga seotud isikute heaks.

Reede avaldatud teates ütles Šveitsi pangandus- ja finantsturujärelevalve Finma, et MBaer panga suhtes antud likvideerimiskäsk jõustus pärast seda, kui pank oma kaebusest loobus.

Finma teatel alustati panga litsentsist ilmajätmist kolm nädalat tagasi, kuna leiti, et pangal puudub rahapesu tõkestamiseks piisav struktuur, mis võimaldas klientidel ametlikest varade külmutamistest mööda hiilida.

Järelevalveasutuse sõnul oli neil ajal, mil MBaer otsust edasi kaebas, keelatud meetmeid avalikult kommenteerida. Lisati, et ametisse on määratud likvideerimisega tegelevad ametnikud.

Järelevalveasutuse teatel algatati MBaeri vastu menetlus 2024. aastal pärast seda, kui avastati selle seosed Venemaa-vastaste sanktsioonide all olevate klientidega.

Finma lisas, et oli avastanud konkreetseid viiteid sellele, et MBaer Merchant Bank AG aitas aktiivselt klientidel ametlikest varade külmutamistest mööda hiilida.

Järelevalveasutuse andmetel pärines ligikaudu 98 protsenti panga varadest kõrge riskiga klientidelt.

Pank haldas 2025. aasta lõpus umbes 700 kliendi varasid koguväärtuses 6,4 miljardit dollarit.

MBaeri asutas 2018. aastal Michael Baer, Zürichis asuva erapangandusgrupi asutaja Julius Baeri lapselapselaps.

Zelenski kohtumisest Putiniga: ma ei mängi temaga mänge

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et on valmis kohtuma Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga neutraalsel pinnal, kuid mitte Venemaal ega Valgevenes.

"Ma kutsun Putini Kiievisse, aga milleks? Ma ei mängi temaga mänge ja olen kohtumiseks valmis. Olen vestluseks valmis, aga neutraalsel pinnal. See ei pea isegi olema neutraalsel, kuid mitte Venemaa ega Valgevene omal. Sest nad on selles sõjas liitlased. Valgevene on passiivne agressor, see on tõsi. Sest meid rünnati Valgevene territooriumilt," rääkis Zelenski reedel Briti telekanalis Sky News avaldatud usutluses.

Zelenski sõnul on ameeriklastel raske mõista venelaste mentaliteeti – seda, millal nad valetavad või millal räägivad tõtt.

"Kui me lahkume mõnelt alalt, näiteks Kramatorskist või Slovjanskist, siis venelased okupeerivad seal praegu paiknevad 200 000 inimest. Nad ütlevad, et need inimesed on valmis venelasteks saama, aga kui ei ole, siis nad tapetakse, saadetakse rindele või vangistatakse. Seda sama tegid nad Luhanskis, Donetskis ja Krimmis," lisas Zelenski viitega okupatsioonivõimude toime pandud julmustele okupeeritud aladel.

Hiljuti teatas USA eriesindaja Steve Witkoff, et Zelenskõi ja Putini kohtumine on lähitulevikus võimalik.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 265 900 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 11 707 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 102 (+5);

- suurtükisüsteemid 37 663 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1661 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1305 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 348 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 149 637 (+1616);

- tiibraketid 4384 (+37);

- laevad/kaatrid 29 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 80 180 (+149);

- eritehnika 4075 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.