Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal

Vene tuletõrjujad põlevat naftabaasi kustutamas.
Vene tuletõrjujad põlevat naftabaasi kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Venemaa Krasnodari krais süttis Ukraina ööl vastu laupäeva korraldatud droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas.

Kanevski rajooni Novominskaja külas asuv Albašnefti naftatöötlemistehas süttis allakukkunud droonirusude tõttu, teatas Krasnodari krai operatiivstaap. Vene võimud väidavad Ukraina rünnakutest teatades enamasti, et kahju tekkis allakukkunud droonirusude tõttu, andes mõista nagu oleks Vene õhutõrje droone tabanud.

Leegid haarasid Albašnefti minirafineerimistehase ühe mahuti ja tulekahjus hävis umbes 150 ruutmeetri suurune külgnev ala, teatasid võimud. Tulekahju kustutamiseks saadeti kohale 39 tuletõrjujat. Ohvritest pole teatatud.

Krasnodari krai Novominskaja küla asub umbes 250 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest.

Kyiv Independent ei saanud avaldamise ajal Venemaa ametnike väiteid kinnitada.

Ukraina on regulaarselt korraldanud kaugrünnakuid sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu Venemaal ja okupeeritud aladel, kasutades selleks enamasti enda väljatöötatud droone. Krasnodari krai, mis asub Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaare vastas, teisel pool Kertši väina, on olnud Ukraina rünnakute sagedane sihtmärk.

Väidetavalt tabati Novominskajas asuvat Albašnefti tehast eelmises rünnakus 2025. aasta veebruaris. Tehase aastane võimsus on 320 000 tonni.

Ukraina väed peavad Venemaa naftavarasid õiguspärasteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need rajatised varustavad Venemaa armeed, samas kui fossiilkütuste ekspordist saadava kasumiga rahastab Kreml jätkuvalt oma täiemahulist agressioonisõda Ukrainas.

Šveits sulges Iraani ja Venemaaga seostatud panga

Šveitsi finantsturujärelevalve teatas reedel panga sulsgemisest, mida USA rahandusministeerium süüdistas ebaseaduslikus äriajamises Venemaa ja Iraaniga seotud isikutega.

Neljapäeval asus USA rahandusministeerium Zürichis asuvat MBaer Merchant Banki USA finantssüsteemist ära lõikama, süüdistades panka enam kui saja miljoni dollari suunamises läbi USA finantssüsteemi Iraani ja Venemaaga seotud isikute heaks.

Reede avaldatud teates ütles Šveitsi pangandus- ja finantsturujärelevalve Finma, et MBaer panga suhtes antud likvideerimiskäsk jõustus pärast seda, kui pank oma kaebusest loobus.

Finma teatel alustati panga litsentsist ilmajätmist kolm nädalat tagasi, kuna leiti, et pangal puudub rahapesu tõkestamiseks piisav struktuur, mis võimaldas klientidel ametlikest varade külmutamistest mööda hiilida.

Järelevalveasutuse sõnul oli neil ajal, mil MBaer otsust edasi kaebas, keelatud meetmeid avalikult kommenteerida. Lisati, et ametisse on määratud likvideerimisega tegelevad ametnikud.

Järelevalveasutuse teatel algatati MBaeri vastu menetlus 2024. aastal pärast seda, kui avastati selle seosed Venemaa-vastaste sanktsioonide all olevate klientidega.

Finma lisas, et oli avastanud konkreetseid viiteid sellele, et MBaer Merchant Bank AG aitas aktiivselt klientidel ametlikest varade külmutamistest mööda hiilida.

Järelevalveasutuse andmetel pärines ligikaudu 98 protsenti panga varadest kõrge riskiga klientidelt.

Pank haldas 2025. aasta lõpus umbes 700 kliendi varasid koguväärtuses 6,4 miljardit dollarit.

MBaeri asutas 2018. aastal Michael Baer, Zürichis asuva erapangandusgrupi asutaja Julius Baeri lapselapselaps.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Interfax, AFP-BNS

