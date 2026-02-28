X!

Välisministeerium soovitab Eesti kodanikel Iisraelist lahkuda

Eesti
Inimene Jeruusalemmas õhuhäire ajal ennast varjamas.
Inimene Jeruusalemmas õhuhäire ajal ennast varjamas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / AHMAD GHARABLI
Eesti

Eesti välisministeerium soovitab seoses USA ja Iisraeli laupäeval alustatud sõjategevusega Iraani vastu Eesti kodanikel julgeolekuohu tõttu Iisraelist lahkuda.

"Soovitame Eesti kodanikel Iisraelist lahkuda kuni see on võimalik," öeldakse välisministeeriumi pressiteates, milles viidatakse, et laupäeval, 28. veebruaril alanud sõjategevusega seoses sulges Iisrael oma õhuruumi määramata ajaks.

"Maismaa piiripunktid Egiptuse ja Jordaaniaga on hetkel avatud," lisas välisministeerium.

Ministeerium kutsus ka kõiki Lähis-Ida piirkonnas viibivaid Eesti kodanikke registreerima oma lühiajaline viibimine välisministeeriumi kodulehel või e-aadressil konsul@mfa.ee.   

"Palume olla tähelepanelikud ja järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Iisraelis viibijatel soovitame alla laadida Tzofar – Red Alert mobiilirakenduse, mis saadab reaalajas teavitusi raketirünnakutest. Lisateabe saamiseks soovitame tutvuda ka Iisraeli kodanikukaitse leheküljel oleva infoga," seisab välisministeeriumi laupäeval avaldatud teates.

Selles selgitati, et raketiohu korral käivituvad Iisraelis sireenid ning nende heli kuuldes tuleks kohe liikuda varjendisse või siseruumides turvatuppa, kuhu sireeni lõppemise järel tuleks jääda veel vähemalt kümneks minutiks.

"Kui te ei tea, kus asub lähim varjend, minge hoonesse sisse ning otsige akendeta trepikoda või keldrit. Kui piirkonnas pole hooneid, heitke maha ja katke pea kätega. Kui sõidate autoga, peatage auto turvaliselt ja sisenege lähimasse hoonesse või lamage maas ja oodake 10 minutit," õpetas välisministeerium.

Ministeeriumile teadaolevalt viibib Iisraelis lühiajaliselt alla kümne Eesti kodaniku.

Toimetaja: Mait Ots

11:46

Mikser: Iraan ei suuda ilmselt tugevalt vastata

11:23

11:09

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

11:07

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

11:04

Terrorist ja pühak. Intervjuu Oliver Laxe'iga

10:41

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

10:31

Aston Villa mõõn jätkus kaotusega tabeli viimase vastu

10:22

Bill Clinton eitas Epsteini-teemalisel kuulamisel kongressis kuritegusid

10:07

Marianne Paimre: sõltuvus kui poliitiline narratiiv

10:00

Galerii: teadusvõistluses "Rakett 69" selguvad kuus edasipääsejat

Viimased teleuudised

