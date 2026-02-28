X!

Lennufirmad teatasid Lähis-Ida lendude tühistamisest

Nepali lennujaam
Nepali lennujaam Autor/allikas: SCANPIX/Skanda Gautam/ZUMA Press Wire
Lennufirmad üle maailma teatasid laupäeval järjest Lähis-Ida lendude peatamisest, kui USA ja Iisrael alustasid ulatuslikke rünnakuid Iraani vastu.

Iraan, Iraak, Iisrael, Katar ja Süüria on sulgenud oma õhuruumi tsiviilliiklusele ning USA saatkonnad Pärsia lahe riikides kutsusid Ameerika kodanikke üles varjuma.

Mitmes piirkonna pealinnas kostsid konflikti puhkemise järel plahvatused, sealhulgas Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis, Bahreini pealinnas Manamas, Katari pealinnas Dohas ja Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis, samas kui Jordaani pealinnas Ammanis kaikusid sireenid.

Lennujälgimise veebilehe FlightAware andmetel oli Eesti aja järgi 12.30 seisuga maailmas hilinenud üle 9600 lennu ja tühistatud üle 500.

Lendude laiaulatuslikust tühistamisest andsid teiste seas teada Air France, Air India, Air Baltic, Finnair, Turkish Airlines, Norwegian, Air Algerie, Lufthansa ja British Airways.

Saksa lennufirma Lufthansa teatas, et tühistab kuni 7. märtsini oma lennud Tel Avivi, Beirutisse, Ammani, Erbili ja Teherani.

Samuti peatavad Saksa lennukontsern ja selle tütarettevõtted kuni pühapäevani lennud Dubaisse ja Abu Dhabisse. Ettevõtte sõnul on tühistamiste põhjuseks "praegune olukord Lähis-Idas".

Air France tühistas laupäeval oma Tel Avivi ja Beiruti lennud. "Sihtkoha julgeolekuolukorra tõttu on lennufirma otsustanud tühistada 28. veebruariks planeeritud lennud Tel Avivi ja Beirutisse ning sealt tagasi," teatas Air France AFP-le.

"Air France teavitab lähipäevade lennugraafikust nendesse sihtkohtadesse hiljem," lisas lennufirma.

Turkish Airlines peatas lennud kümnesse Lähis-Ida riiki.

"Lennud Liibanoni, Süüriasse, Iraaki, Iraani ja Jordaaniasse on tühistatud kuni 2. märtsini," kirjutas pressiesindaja Yahya Ustun sotsiaalmeedias, lisades, et lennud Katari, Kuveiti, Bahreini, Araabia Ühendemiraatidesse ja Omaani peatati vaid üheks päevaks.

Swiss International Air Lines teatas, et peatab lennud Tel Avivi ja sealt tagasi kuni 7. märtsini.

"SWISS peatab oma lennud Tel Avivi ja sealt tagasi kuni 7. märtsini. Kokku puudutab see 14 lendu mõlemas suunas," seisis ettevõtte avalduses.

"Kuna praeguse olukorra tõttu on suletud arvukalt õhuruume, tühistame ka tänaseks ja homseks planeeritud lennud Zürichist Dubaisse," lisas Šveitsi lennufirma.

Air India peatas lennud kõikidesse Lähis-Ida sihtkohtadesse.

"Arvestades arenevat olukorda Lähis-Idas, on kõik Air India lennud kõikidesse Lähis-Ida sihtkohtadesse peatatud," seisis Air India avalduses platvormil X.

Samuti peatas kõik lennud Lähis-Itta Air India rivaal IndiGo.

"Meie meeskonnad jälgivad pidevalt muutuvat olukorda ja kohandavad tegevust, et minimeerida häireid nii palju kui võimalik," teatas lennufirma.

Läti lennufirma Air Baltic tühistas kõik lennud Tel Avivi ja sealt tagasi kuni 4. märtsini kaasa arvatud.

Air Baltic lendab Riiast Tel Avivi kolm korda nädalas.

Lennufirma kinnitas ka, et laupäeva hommikul pöördus Air Balticu lend BT792 Dubaist Riiga Lähis-Idas toimuvate arengute ja teatud õhuruumide piirangute tõttu julgeolekukaalutlustel veidi pärast starti Dubaisse tagasi. Pärast tankimist tõuseb lennuk uuesti õhku ja lendab Riiga alternatiivset marsruuti pidi läbi Egiptuse või Saudi Araabia õhuruumi.

Soome lennufirma Finnair tühistas laupäevased ja pühapäevased lennud Dubaisse ning Dohasse. Lendude tühistamine mõjutab ligikaudu 1600 reisijat, ütles kommunikatsioonijuht Päivyt Tallqvist STT-le.

Praeguse seisuga on tühistatud kahe päeva lennud, kuid Finnair jälgib olukorda, teatas firma.

Alžeeria lennufirma Air Algerie teatas laupäevaste lendude peatamisest Ammani, Dubaisse ja Dohasse, vahendas riigi meedia.

"On otsustatud tühistada täna, laupäeval, 28. veebruaril 2026 toimuma pidanud lennud Ammani, Dubaisse ja Dohasse ning tagasi," teatas lennufirma Alžeeria pressile edastatud avalduses.

Norra odavlennufirma Norwegian teatas, et peatab lennud Dubaisse ja tagasi kuni 4. märtsini.

"Oleme otsustanud peatada lennud Dubaisse ja tagasi vähemalt kolmapäeva, 4. märtsini ning seejärel hindame lendude jätkamise võimalikkust," ütles lennufirma kommunikatsioonijuht Charlotte Holmbergh uudisteagentuurile AFP.

Briti lennufirma British Airways teatas, et tühistab mitmeks päevaks lennud Tel Avivi ja Bahreini ning laupäevase lennu Ammani.

"Jälgime olukorda pingsalt ja oleme otsustanud tühistada oma lennud Tel Avivi ja Bahreini kuni 3. märtsini kaasa arvatud ning tänase lennu Ammani," teatas lennufirma avalduses.

"Ohutus on alati meie peamine prioriteet ning võtame oma klientidega ühendust, et teavitada neid nende reisimisvõimalustest," lisati avalduses.

Venemaa lennutranspordiamet Rosaviatsia teatas, et peatab määramata ajaks kommertslennud Venemaalt nii Iraani kui ka Iisraeli.

Rosaviatsia teatel on antud Venemaa lennufirmadele korraldus kasutada lendudeks Pärsia lahe piirkonda "alternatiivseid marsruute".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP–STT–BNS

