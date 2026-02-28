X!

Reutersi allikad: Iraani revolutsioonikaart keelas Hormuzi väina läbimise

Välismaa
Hormuzi väin
Hormuzi väin Autor/allikas: SCANPIX/FADEL SENNA / AFP
Välismaa

Euroopa Liidu mereväemissiooni Aspides ametnik ütles Reutersile, et laevad on võtnud vastu Iraani revolutsioonikaardi raadiosõnumeid, milles teatatakse, et ühelgi laeval ei ole lubatud Hormuzi väina läbida.

Väin on maailma olulisim nafta eksporditee, mis ühendab Pärsia lahe suurimaid naftatootjaid – nagu Saudi Araabia, Iraan, Iraak ja Araabia Ühendemiraadid – Omaani lahe ja Araabia merega.

Anonüümsust palunud ametniku sõnul ei ole Teheran sellist korraldust ametlikult kinnitanud.

Iraan on aastaid ähvardanud kitsa veetee blokeerida, kui Islamivabariiki peaks rünnatama.

Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonikeskus (UKMTO) teatas laupäeval samuti, et on saanud Pärsia lahel seilavatelt alustelt mitmeid teateid sõnumite kohta, milles räägitakse Hormuzi väina sulgemisest.

Iraan ei ole seni ametlikku kinnitust andnud.

Väina sulgemine tooks kaasa järsu naftahinna kallinemise.

Uudis on täiendamisel!

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:35

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

18:25

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

18:25

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

18:24

Reutersi allikad: Iraani revolutsioonikaart keelas Hormuzi väina läbimise

18:14

Eestlanna teenis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

17:44

TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

17:21

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

17:18

Lennufirmad teatasid Lähis-Ida lendude tühistamisest

17:10

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

17:00

Välisministeeriumi andmetel on Lähis-Idas ligi 3000 Eesti kodanikku

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

17:10

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

15:12

Iraan ründas vastu Uuendatud

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

09:25

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal Uuendatud

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

27.02

Berliinis tekitab muret AfD huvi NATO nõrkuste vastu

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

27.02

Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

27.02

Rail Balticu Läti lõigu ehitamise juht astus tagasi

ilmateade

loe: sport

18:14

Eestlanna teenis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

17:44

TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

17:21

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

loe: kultuur

15:32

Mark Soosaar: kellestki filmi tehes kingime talle väga pika elu

15:29

Aimar Ventsel: täna räägime subkultuurist

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

loe: eeter

16:19

Presidendiproua peokleidi käsitöömeister: riided räägivad meie suhetest

13:40

Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

12:42

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

11:07

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

Raadiouudised

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

27.02

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

27.02

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo