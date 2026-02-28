Reutersi allikad: Iraani revolutsioonikaart keelas Hormuzi väina läbimise
Euroopa Liidu mereväemissiooni Aspides ametnik ütles Reutersile, et laevad on võtnud vastu Iraani revolutsioonikaardi raadiosõnumeid, milles teatatakse, et ühelgi laeval ei ole lubatud Hormuzi väina läbida.
Väin on maailma olulisim nafta eksporditee, mis ühendab Pärsia lahe suurimaid naftatootjaid – nagu Saudi Araabia, Iraan, Iraak ja Araabia Ühendemiraadid – Omaani lahe ja Araabia merega.
Anonüümsust palunud ametniku sõnul ei ole Teheran sellist korraldust ametlikult kinnitanud.
Iraan on aastaid ähvardanud kitsa veetee blokeerida, kui Islamivabariiki peaks rünnatama.
Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonikeskus (UKMTO) teatas laupäeval samuti, et on saanud Pärsia lahel seilavatelt alustelt mitmeid teateid sõnumite kohta, milles räägitakse Hormuzi väina sulgemisest.
Iraan ei ole seni ametlikku kinnitust andnud.
Väina sulgemine tooks kaasa järsu naftahinna kallinemise.
Uudis on täiendamisel!
Toimetaja: Valner Väino
Allikas: Reuters