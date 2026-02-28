Iisraeli ametnik: ajatolla Khamenei on surnud

Iisraeli kõrge ametnik kinnitas laupäeval uudisteagentuurile Reuters, et Iisraeli ja USA õhulöökides on hukkunud Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei. Iraan nimetas teateid psühholoogiliseks sõjapidamiseks.

Iisraeli kõrge ametniku sõnul on Khamenei surnukeha leitud.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnas laupäeval, et on palju märke, mille kohaselt Iraani kõrgeimat juhti ajatolla Ali Khameneid "ei ole enam", kuid ta jättis tema surma otsesõnu kinnitamata.

Netanyahu lisas, et Khamenei residents on hävitatud ning rünnakutes on surma saanud nii Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandörid kui ka tuumaprogrammi juhtivametnikud.

Iisraeli telekanali Kanal 12 uudiste kohaselt näidati Netanyahule ja USA presidendile Donald Trumpile fotot Khamenei surnukehast, mille Iraani võimud leidsid tema Teherani residentsist.

Iisrael andis laupäeva hommikul rünnakute avapauguna Khamenei residentsile purustava õhulöögi.

Iisraeli suursaadik USA-s Jehhiel Leiter kinnitas Ameerika ametnikele, et Iisraelil õnnestus Khamenei tappa, vahendas väljaandele The Times of Israel asjaga kursis olev allikas.

Iraani kõrgeima juhi büroo avalike suhete juht süüdistas laupäeval riigi vaenlasi "psühholoogilises sõjas". Süüdistus järgnes Iisraeli teadetele ajatolla Ali Khamenei hukkumisest, vahendas Iraani riiklik meedia.

"Vaenlane on asunud pidama psühholoogilist sõda, kõik peaksid olema valvel," tsiteeriti avalike suhete ametnikku.

Telekanalile NBC News antud intervjuus käsitles USA president Donald Trump teateid Khamenei hukkumisest. "Meile tundub, et see info vastab tõele," sõnas ta.

Ta lisas, et enamik Iraani tippjuhtkonnast on läinud. "Inimesed, kes langetavad kõik otsused – suuremat osa neist ei ole enam," ütles ta.

Ajalehe New York Timesi laupäeval avaldatud satelliidifotod näitavad Teheranis asuva Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei residentsi purustusi pärast Iisraeli õhulööki.

Satelliidifoto tabamuse saanud ajatolla Khamanei majast Autor/allikas: SCANPIX/IDF/GPO/SIPA

Khamenei ajal muutus Iraan mõjuvõimsaks USA-vastaseks jõuks, mis laiendas oma sõjalist haaret üle kogu Lähis-Ida ja surus riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

86-aastane ajatolla Ali Khamenei valitses Iraani alates 1989. aastast. Šiiitliku islamivabariigi kõrgeima juhina kuulus talle lõplik võim nii riigiasutuste, sõjaväe kui ka kohtuvõimu üle.

Khamenei ülesehitatud regionaalne suurvõim Iraan on ligi nelja aastakümne vältel konkureerinud Pärsia lahe äärsete sunniitlike araabia riikidega. Samal ajal on Iraan edendanud tuumatehnoloogiat, mis on naaberriikides suurt ärevust tekitanud.

Iraan on hoidnud lepitamatult vaenulikku joont USA ja Iisraeli suhtes, surudes samal ajal riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

Laupäevased õhurünnakud tabasid Iraani keset kriiside jada. Khamenei oli sunnitud end varjama juba eelmise aasta juunist saadik, mil õhulöökides hukkusid mitmed tema lähikondsed ja revolutsioonilise kaardiväe komandörid.

Iisraeli ja USA 2025. aasta juuni rünnakud purustasid Iraani tähtsaimad tuuma- ja raketirajatised.

Iraani võimud surusid vägivaldselt maha tänavu jaanuaris toimunud ulatuslikud meeleavaldused, kus sanktsioonide all kannatav rahvas protestis elujärje halvenemise vastu.

Pärast 7. oktoobrit 2023, mil Teherani toetatud Hamas Iisraeli ründas, on Khamenei mõjuvõim regioonis pidevalt kahanenud.