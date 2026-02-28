X!

Reutersi allikas: ajatolla Khamenei on surnud

Välismaa
Ajatolla Ali Khamenei
Ajatolla Ali Khamenei Autor/allikas: SCANPIX/ZUMA PRESS WIRE/Iranian Supreme Leader'S Office
Välismaa

Iisraeli kõrge ametnik kinnitas laupäeval uudisteagentuurile Reuters, et Iisraeli ja USA õhulöökides on hukkunud Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei.

Iisraeli kõrge ametniku sõnul on Khamenei surnukeha leitud.

Khamenei ajal muutus Iraan mõjuvõimsaks USA-vastaseks jõuks, mis laiendas oma sõjalist haaret üle kogu Lähis-Ida ja surus riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnas laupäeval, et on palju märke, mille kohaselt Iraani kõrgeimat juhti ajatolla Ali Khameneid "ei ole enam", kuid jättis tema surma otsesõnu kinnitamata.

Netanyahu lisas, et Khamenei residents on hävitatud ning rünnakutes on surma saanud nii Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandörid kui ka tuumaprogrammi juhtivametnikud.

Ajalehe New York Timesi laupäeval avaldatud satelliidifotod näitavad Teheranis asuva Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei residentsi purustusi pärast Iisraeli õhulööki.

86-aastane ajatolla Ali Khamenei valitses Iraani alates 1989. aastast. Šiiitliku islamivabariigi kõrgeima juhina kuulus talle lõplik võim nii riigiasutuste, sõjaväe kui ka kohtuvõimu üle.

Khamenei ülesehitatud regionaalne suurvõim Iraan on ligi nelja aastakümne vältel konkureerinud Pärsia lahe äärsete sunniitlike araabia riikidega. Samal ajal on Iraan edendanud tuumatehnoloogiat, mis on naaberriikides suurt ärevust tekitanud.

Iraan on hoidnud lepitamatult vaenulikku joont USA ja Iisraeli suhtes, surudes samal ajal riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

Laupäevased õhurünnakud tabasid Iraani aga keset kriiside jada. Khamenei oli sunnitud end varjama juba eelmise aasta juunist saadik, mil õhulöökides hukkusid mitmed tema lähikondsed ja revolutsioonikaardi komandörid.

Iisraeli ja USA 2025. aasta juuni rünnakud purustasid Iraani tähtsaimad tuuma- ja raketirajatised.

Iraani võimud surusid vägivaldselt maha tänavu jaanuaris toimunud ulatused meeleavaldused, kus sanktsioonide all kannatav rahvas protestis elujärje halvenemise vastu.

Pärast 7. oktoobrit 2023, mil Teherani toetatud Hamas Iisraeli ründas, on Khamenei mõjuvõim regioonis pidevalt kahanenud.

Uudis on täiendamisel!

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:57

ETV spordisaade, 28. veebruar

21:48

Reutersi allikas: ajatolla Khamenei on surnud

21:40

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

21:34

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

21:33

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:27

Pärnus etendub muusikal linna elama sattunud metsloomadest

21:21

Pühapäeval on ilm soe ja sombune

21:19

Vastavatud Vormsi jäätee kattus lumesulaveega

21:16

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21:40

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

15:12

Iraan ründas vastu Uuendatud

09:25

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal Uuendatud

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

27.02

Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

27.02

Berliinis tekitab muret AfD huvi NATO nõrkuste vastu

18:55

Reuters: Iraan keelas laevadel Hormuzi väina läbimise Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:57

ETV spordisaade, 28. veebruar

21:34

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

21:33

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

21:16

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

loe: kultuur

18:48

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

15:32

Mark Soosaar: kellestki filmi tehes kingime talle väga pika elu

15:29

Aimar Ventsel: täna räägime subkultuurist

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

loe: eeter

16:19

Presidendiproua peokleidi käsitöömeister: riided räägivad meie suhetest

13:40

Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

12:42

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

11:07

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

18:25

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

18:25

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo