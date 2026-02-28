Reutersi allikas: ajatolla Khamenei on surnud

Iisraeli kõrge ametnik kinnitas laupäeval uudisteagentuurile Reuters, et Iisraeli ja USA õhulöökides on hukkunud Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei.

Iisraeli kõrge ametniku sõnul on Khamenei surnukeha leitud.

Khamenei ajal muutus Iraan mõjuvõimsaks USA-vastaseks jõuks, mis laiendas oma sõjalist haaret üle kogu Lähis-Ida ja surus riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnas laupäeval, et on palju märke, mille kohaselt Iraani kõrgeimat juhti ajatolla Ali Khameneid "ei ole enam", kuid jättis tema surma otsesõnu kinnitamata.

Netanyahu lisas, et Khamenei residents on hävitatud ning rünnakutes on surma saanud nii Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandörid kui ka tuumaprogrammi juhtivametnikud.

Ajalehe New York Timesi laupäeval avaldatud satelliidifotod näitavad Teheranis asuva Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei residentsi purustusi pärast Iisraeli õhulööki.

86-aastane ajatolla Ali Khamenei valitses Iraani alates 1989. aastast. Šiiitliku islamivabariigi kõrgeima juhina kuulus talle lõplik võim nii riigiasutuste, sõjaväe kui ka kohtuvõimu üle.

Khamenei ülesehitatud regionaalne suurvõim Iraan on ligi nelja aastakümne vältel konkureerinud Pärsia lahe äärsete sunniitlike araabia riikidega. Samal ajal on Iraan edendanud tuumatehnoloogiat, mis on naaberriikides suurt ärevust tekitanud.

Iraan on hoidnud lepitamatult vaenulikku joont USA ja Iisraeli suhtes, surudes samal ajal riigisiseselt julmalt maha korduvaid rahutusi.

Laupäevased õhurünnakud tabasid Iraani aga keset kriiside jada. Khamenei oli sunnitud end varjama juba eelmise aasta juunist saadik, mil õhulöökides hukkusid mitmed tema lähikondsed ja revolutsioonikaardi komandörid.

Iisraeli ja USA 2025. aasta juuni rünnakud purustasid Iraani tähtsaimad tuuma- ja raketirajatised.

Iraani võimud surusid vägivaldselt maha tänavu jaanuaris toimunud ulatused meeleavaldused, kus sanktsioonide all kannatav rahvas protestis elujärje halvenemise vastu.

Pärast 7. oktoobrit 2023, mil Teherani toetatud Hamas Iisraeli ründas, on Khamenei mõjuvõim regioonis pidevalt kahanenud.

Uudis on täiendamisel!