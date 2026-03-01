Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised

Oluline 1. märtsil kell 7.00:

Presidendi kantselei juhi Kõrõlo Budanov ütles, et vaenlase territoriaalsed saavutused rindel on tühised.

"Võib-olla kõige tühisemad võrreldes kõigi teiste perioodidega, mil nad on Ukraina vastu on sõdinud," ütles Budanov.

Presidendi kantselei juhi sõnul oli Venemaa vägede peamine edu talvel just rünnakud Ukraina taristu vastu ja selle hävitamine. Kuid soojade ilma saabudes hakkab see tegur mängima väiksemat rolli.

Budanov mainis ka Venemaa väljamõeldisi mitme asula "vallutamise" kohta. Kupjanskit "vallutasid" venelased nende juttude kohaselt viis korda, tõdes ta.

"See on lihtsalt fakt. Aga on ka fakt, et me ikkagi võitleme endiselt. See on samuti fakt. Me ei saa seda eitada... Jah, neil ei ole võitu, aga sõda jätkub. Olukord on ohtlik, kõik mõistavad seda," võttis ta kokku.