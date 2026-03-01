X!

Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised

Ukraina Alcatrazi pataljoni evakuatsioonigrupi sõjaväelased Družkivka lähedal Donetski oblastis
Ukraina Alcatrazi pataljoni evakuatsioonigrupi sõjaväelased Družkivka lähedal Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/Iryna Rybakova/Ukraina maavägede 93. mehhaniseeritud brigaadi pressiteenistus/AFP
Hoolimata tohutute ressursside koondamisest Ukraina rindel, ei saavutanud Vene okupandid talve jooksul märkimisväärset edu, mistõttu pöördus vaenlane rohkem energiaterrori ja infoväljas valeuudiste levitamise poole, vahendas portaal Unian pühapäeval presidendi kantselei juhi Kõrõlo Budanovi sõnu.

Oluline 1. märtsil kell 7.00:

Presidendi kantselei juhi Kõrõlo Budanov ütles, et vaenlase territoriaalsed saavutused rindel on tühised.

"Võib-olla kõige tühisemad võrreldes kõigi teiste perioodidega, mil nad on Ukraina vastu on sõdinud," ütles Budanov.

Presidendi kantselei juhi sõnul oli Venemaa vägede peamine edu talvel just rünnakud Ukraina taristu vastu ja selle hävitamine. Kuid soojade ilma saabudes hakkab see tegur mängima väiksemat rolli.

Budanov mainis ka Venemaa väljamõeldisi mitme asula "vallutamise" kohta. Kupjanskit "vallutasid" venelased nende juttude kohaselt viis korda, tõdes ta.

"See on lihtsalt fakt. Aga on ka fakt, et me ikkagi võitleme endiselt. See on samuti fakt. Me ei saa seda eitada... Jah, neil ei ole võitu, aga sõda jätkub. Olukord on ohtlik, kõik mõistavad seda," võttis ta kokku.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

