"AK.Nädal" proovis Harku järvel lumesurfi

Eesti
Lumesurf Harku järvel.
Lumesurf Harku järvel. Autor/allikas: ERR
Eesti

Üks tegevus, milleks tänavune talv on head võimalused loonud, on lumesurf. Sel alal on eestlased olnud ka väga edukad, Ranno Rumm tuli lohe jõul üle lumiste väljade kihutamises äsja kolmandat korda maailmameistriks.

On üks neist imelistest talvehommikutest, kus õues on 10 kraadi külma ja särab päike. Harku järve äärde kogunevad inimesed, kelle tuuleprognoos on vara õue meelitanud.

Minu hobi nõuab, et suusajopele tuleb peale tõmmata korsetti meenutav trapets.

Olen paar suve tegelenud lohesurfiga, aga talvel on lohe lennutamine tundunud kuidagi külmavõitu. Täna proovin esimest korda sõita lumelauaga lamedal jäätunud maal.

Eestis ei ole suuri mägesid, mida mööda alla tuhiseda, aga mida meil on, on ruum. Ja see talv ka lumi. Mis tähendab seda, et saab lohega minna järve peale.

Suvel on seda kõike mõnusam teha, aga adrenaliinisurin tuleb sisse…

"Lume peal ja jää peal talvel on teistmoodi see, et meil puudub see vajadus, et saavutada piisav kiirus, et laud tõstaks meid vee peale. Selle võrra on tegelikult lihtsam, mõnusam ja ka mõnevõrra turvalisem," ütles lohesurfiliidu juht Riho Mikko.

Kümme minutit kohmitsemist, et lohe saaks õhu sisse ja ma olen valmis tuule jõul üle järve kihutama. Ainult, et tuul vajub ära.

"Tuleb tõmme, siis lased lauda natuke lohele järgi, muidu käid ninali. Nii nagu vees," õpetas instruktor Riho.

Lohe veab mind veidi häbelikult mööda lumevaibaga kaetud järvejääd ja kukub siis taevast alla. Ja niimoodi umbes viis korda järjest.

Kui tuul veidi tõuseb, muutub lohe taltsaks ja sõidukilomeetreid koguneb märkamatult. Ütlen ausalt, nii lõbus pole mul ammu olnud.

"Talvel saab sõita lumelauaga ja saab sõita ka suusaga. Saab sõita ka
kelguga lohesurfari järel. Saab sõita ka suusaga niimoodi, et pannakse pika nööriga ka teine suusataja taha. Variante on palju, fantaasia on ainukene, mis seab seal piirid," ütles Riho Mikko.

Puu otsa lendamine on Mikko sõnul siiski keeruline. "Selle jaoks peab ikkagi väga palju vigu tegema, alustades sellest, et kui suure lohega me läheme. Kui on väga tugev tuul, siis ikkagi suure lohega minnes on võimalus sinna puu otsa lennata. Aga inimene, kes on läbinud lohesurfi koolituse ja natukene omab kogemust, siis ta ei tee seda. Sellepärast me ei näe ka tegelikult väga tihti inimesi seal puu otsas ja pigem see on linnalegend," rääkis Mikko.

Vahepeal on maandunud ka mõned minu võitluskaaslased.

"Lume peal olen täna esimest korda. Aga vees olen septembrist igal võimalikul juhul käinud ukerdamas. See on fun," ütles Iris.

Lumesurfar Janno ütles, et sai täna üldse esimest korda lohega päriselt sõitma.
"Alustasime selle aasta suvel Pärnus rannas lainete vahel. Seal väga välja ei tulnud, aga täna siin lume peal oli alguses raske lohet üles saada. Aga kui juba lohe käppa said, siis oli ülikaif sõita. Täna mul on superpäev, võidupäev," rääkis Janno.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

"AK.Nädal" proovis Harku järvel lumesurfi

