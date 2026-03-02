Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali

Pealtnägijate filmitud kaadrite analüüsist selgub, et tabamuse sai Novorossiiski sadamas asuv Šesharise naftaterminal.

Ukraina julgeolekuteenistus kinnitas väljaandele Kyiv Independent, et Ukraina droonid ründasid sama terminali ka 14. novembril, tekitades suure põlengu. Toona järgnes kinnitus esialgetele meediakajastustele ja kohalike võimude väidetele.

Reportedly, an oil terminal in the port of Russian Novorossiysk is on fire after a strike on it. pic.twitter.com/3NkH5VdL8G — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 1, 2026

Tegemist on olulise ekspordisõlmega, kus asuvad maailma suurima naftajuhtmeettevõtte, Venemaa riikliku Transnefti torujuhtmete lõpp-punktid.

Novorossiiski linnapea Andrei Kravtšenko sõnul sai rünnakus kahjustada neli elumaja ja üks inimene sai vigastada, kuid naftaterminali ta ei maininud.

"Praeguse seisuga on teadaolevalt kahjustusi saanud veel kaks kortermaja ja viis eramut. Kahel aadressil puhkesid tulekahjud, mida kustutatakse. Esialgse info kohaselt ohvreid ei ole," teatas Kravtšenko hiljem.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa sügavuses ja okupeeritud aladel asuvat sõjalist taristut, et pärssida Moskva ründevõimekust ja sõjapidamist Ukraina vastu. Kiiev peab naftarajatisi legitiimseteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna nendest saadav tulu rahastab otseselt Venemaa sõjategevust.

Vene väed ründasid droonidega Harkivi oblasti asulaid

Vene väed ründasid pühapäeval Harkivi oblasti asulaid droonidega, vigastades üht naist ning kahjustades õppeasutust, kalmistut ja eramaja, edastas kohaliku prokuratuuri informatsiooni uudistekanal Ukrinform.

Uurimisandmete kohaselt registreeriti droonirünnak Harkivi rajoonis Solonõtsivka kogukonnas asuvas Vilšanõ asulas.

"Löök põhjustas tulekahju elumajas ja abihoones. Lööklaine kahjustas ka naabermaja hoovis seisnud autot. 71-aastane naine sai ägeda stressireaktsiooni," teatas prokuratuur.

Venemaa droonid ründasid ka Bohoduhhivi rajoonis asuvat Zolotšivi asulat.

"Esialgsetel andmetel tabas asulat Italmas-tüüpi mehitamata õhusõiduk. Rünnak kahjustas kohaliku kalmistu hauakive. Hiljem tabas droon ühe õppeasutuse jalgpalliväljakut. Õppeasutuse ruumid said kahjustada," seisis avalduses.

Harkivi oblastis sai viimase ööpäeva jooksul Vene rünnakutes vigastada seitse inimest.

Ukrainlased elasid Zelenski sõnul üle sõja raskeima talve

Ukrainlased elasid üle sõja kõige raskema talve ja suutsid oma energiasüsteemi säilitada, teatas president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Täna on päev, mil igaüks meist võib õigusega öelda, et me elasime selle talve üle. Kõige raskema kõigi sõja-aastate jooksul. Venelased tahtsid muuta selle talve Ukraina ja ukrainlaste hävinguks. Kuid Ukraina ei murdunud. Me säilitasime oma energiasüsteemi. Ukraina tõrjus sel talvel suure hulga massiivseid rünnakuid, kus ühes löögis kasutati kümneid rakette ja sadu droone," rääkis riigipea.

"Venelased alustasid seda talve massiivse löögiga 6. detsembril, mis oli üks suurimaid. Sihikul oli üle 700 erineva objekti ja ainuüksi rakette oli üle 50. Sel talvel oli samuti palju ballistikat. Kokku oli eri tüüpi rakette üle 700. Ükski rahvas pole kunagi selliseid katsumusi läbi teinud. Ukrainlased said ka sellest jagu," rõhutas president.

Zelenski tänas kõiki, kes tegelevad energiasektori taastamisega.

Ukrinformi andmetel kasutas Vene armee talve jooksul Ukraina vastu 738 raketti, üle 14 670 juhitava lennukipommi ja ligi 19 000 ründedrooni.