Läti majandus kasvas 2025. aastal 2,1 protsenti

Aastasesse majanduskasvu andsid suurima panuse töötlev tööstus ja ehitussektor.

2025. aasta neljandas kvartalis kasvas SKP püsivhindades võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 2,9 protsenti. Võrreldes kolmanda kvartaliga suurenes SKP 0,6 protsenti.

Neljandas kvartalis oli SKP jooksevhindades 11,8 miljardit eurot ning suurim panustaja oli taas töötlev tööstus.

Lisandväärtuse kasvu toetasid neljandas kvartalis lisaks töötlevale tööstusele ka ehitus, kaubandus ning info- ja sideteenused. Langus toimus põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi ning veonduse ja laonduse valdkonnas.

Tervikuna kasvas tootvate sektorite lisandväärtus 2025. aastal 3,2 protsenti ja teenuste sektoris 1,6 protsenti.

Põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi maht vähenes 3,2 protsenti. Seda mõjutas enim tootmismahtude kahanemine metsamajanduses ja metsavarumises (6,5 protsenti) ning kalapüügis (5,3 protsenti). Samas põllumajanduses toimus 2,9-protsendiline tõus.

Kodumajapidamiste lõpptarbimine kasvas 2025. aastal võrreldes aasta varasemaga 0,8 protsenti.

Toidukaupade tarbimine vähenes 0,8 protsenti. Samuti langes 1,6 protsendi võrra kodumajapidamiste kulu eluasemele, veele, elektrile, gaasile ja muule kütusele. Seevastu kulutused restoranidele ja hotellidele kasvasid 3,3 protsenti.

Transpordikulutused (ühistransport, sõidukite ost ja ülalpidamine) suurenesid 2,8 protsenti.

Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused kasvasid 3,3 protsenti.

Töötajate hüvitised tõusid 2025. aastal kokku 6,4 protsenti. Sealjuures kasvas palgafond 6,5 protsenti ja tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed 5,8 protsenti.