X!

Elektrihinna viis veebruaris üles kallimate jaamade turuletulek

Majandus
Elektriliinid
Elektriliinid Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Veebruari keskmiseks börsihinnaks kujunes 154,60 eurot megavatt-tunni eest, mis on võrreldav jaanuarikuu hinnaga. 2025. aasta veebruari keskmine hind oli 151,85 eurot megavatt-tunni eest.

Enefiti energiakaubanduse juhi kohusetäitja Tiit Hõbejõgi ütles, et hinnataset mõjutasid ilmaolud, gaasihinna tõus ning CO2 hinnatase.

"Pikalt püsinud külmad õhutemperatuurid viisid tarbimismahud kogu Baltikumis, Poolas ja Soomes väga kõrgele. Selle katmiseks puudub regioonis piisavas mahus soodsa hinnaga elektritootmist, mistõttu pidid turule lülituma kallimad gaasi- ja põlevkivijaamad, mis viisid hinna ülesse," lausus Hõbejõgi.

Hõbejõgi märkis, et kui ilm on soojem, on ka tarbimine väiksem ja mõni kallim jaam jääb seetõttu turule tulemata.

"Sama mõju avaldub ka tuuliste ilmadega, kui soodsamat taastuvenergiat on turul rohkem. Seda oleme näinud ka viimase nädala jooksul korduvalt. Kusjuures võrreldes eelmise aastaga oli tuuleenergia toodang tänavu veebruaris 89 protsenti kõrgem. Ilma selle kasvuta oleks elektrihind oluliselt kõrgem olnud," selgitas ta.

Hõbejõgi pidas vajalikuks ka lisada, et kuna tootmisvõimsuste puuduse tõttu on pakkumist turul vähe, siis suure tarbimise korral lähevad ka hinnad üles.

"Pikema külmaperioodi korral on ka Soome elektrisüsteem defitsiidis, seega importelekter meid kõrgetest hindadest ei päästa," lausus Hõbejõgi.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

15:17

Reisifirmade sõnul praegu sõja tõttu suurt reiside tühistamist näha pole

15:00

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

14:40

Uus lähenemine võib muuta eesnäärmevähi sõeluuringu meestele mugavamaks

14:39

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:27

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

14:25

Arstid: veipimine toob noortele kaasa uued ja rasked kopsuhaigused

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

12:07

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

15:00

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

14:27

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

13:55

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

loe: kultuur

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:21

Näitlejaauhindade jagamisel võidutsesid "Patused" ja komöödiasari "The Studio"

12:37

Iiri koomik Dylan Moran jõuab oktoobris uue kavaga Tallinnasse

loe: eeter

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

08:15

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo