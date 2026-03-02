X!

Raik: konflikti laienedes peab Euroopa mingil moel USA ja Iisraeli toetama

Foto: Priit Mürk/ERR
Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ütles, et kui konflikt Lähis-Idas areneb, siis varem või hiljem tuleb eurooplastel selgelt asuda aktiivsemalt USA ja Iisraeli poolele, sest Iraan on oht meile kõigile. Eesti sõjanduseksperdid ütlesid, et esimene rünnaku laine on olnud edukas, kuid edaspidise osas valitseb määramatus.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ütles Vikerraadio "Välistunni" saates, et Euroopa satub varem või hiljem silmitsi praeguse sõja tagajärgedega, alates terroriohu kasvuga ning põgenikelainega. Otsesõnu USA toetamise teeb keerukaks aga operatsiooni eesmärk, mis on ebaselge.

"Ma arvan, et kui see konflikt laieneb, siis on selge, et Iraan on ju oht mitte ainult USA-le ja Iisraelile, vaid ikkagi ka Euroopa riikidele kaudselt, mis toetab seda seisukohta, et Euroopa riigid peavad ka ühel või teisel moel seda operatsiooni toetama. Tagajärjed ka, mis Iraani sündmustel võivad olla, et sellega ju kaasneb terrorismiohu kasv, laiema regionaalse konflikti kasv, kõik see mõju majandusele, energiahindadele, et kõik see puudutab lõpuks ka Euroopat. Iraan loomulikult on siin ikkagi lääneriikide vaenlane - see riik, mis on olnud Venemaa ja Hiina poolel. Selles mõttes see poole valimine peaks olema justkui selge, aga neid küsimusi on väga palju, et kui toetada operatsiooni, siis mis need eesmärgid ikkagi on," sõnas Raik.

Endine õhuväe ülem ja droonitootja Lendurai äriarenduse juht Jaak Tarien sõnas, et sõja esimene faas on olnud ülimalt edukas.

"Niimoodi algavadki tänapäeva sõjad, et kõigepealt haaratakse kontroll õhuruumi üle. Esimeste lainetega on surutud maha Iraani õhukaitse ning nüüd on Iisraeli ja USA lennukitel praktiliselt täielik tegutsemisvabadus. Nüüd nad ründavad neid sihtmärke, mida nad ise prioriteetseks peavad oma eesmärkide saavutamiseks. Ei ole kuulda olnud, kas Iraani lennukid üldse õhku tõusid, tõenäoliselt mitte. Praegu USA ja Iisraeli ründelennukid saavad lennata nende sihtmärkideni, mis on seatud hävitamiseks," lausus Tarien.

Endine sõjaväelane Rene Toomse ütles samuti, et esimene laine oli edukas, kuid Iraani vastupanu pole kaugeltki murtud.

"Me näeme, et tõenäoliselt just need vasturünnakud sinna ümberkaudsetesse riikidesse, kus on Ühendriikide ja ka brittide võimalikud baasid, pigem ikkagi intensiivistuvad. Loota, et nende esimeste löökidega hävitati mingi suur osa iraanlaste rakettide ja droonide varudest - see on natuke naiivne. Nad on sellega arvestanud, et löögid tulevad ja kindlasti on mänginud stsenaariumi läbi, et segatakse või rikutakse. Ma arvan küll, et sellega suurt draamat ei ole ja neil on neid varusid paliu. Täna, kui vastastikku õhu kaudu niisugune pommitamine käib, siis ongi küsimus, et kellel jagub kauemaks ja kes teeb rohkem teisele haiget. Läheb selliseks rakettide ja droonide kaudu kurnamissõjaks," ütles Toomse.

Toimetaja: Johanna Alvin

