Starmer jäi Iraani küsimuses kahe tule vahele

Peaminister Keir Starmer ei lubanud USA-l kasutada Briti baase Iraani vastu ning jäi seetõttu konservatiivide kriitika alla. Samas leiavad vasakpoolsed kriitikud, et Starmer pole suutnud Trumpile otsustavalt vastu astuda.

Starmer püüdis alguses hoida distantsi ning rõhutas juba USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni alguses, et Suurbritannia ei mänginud mingit rolli ajatolla Ali Khamenei tapmises.

Pühapäeval teatas siiski Starmer, et lubab USA-l kasutada Briti baase Iraani vastaste kaitselahingute jaoks. Sellest aga ei piisanud ning Starmer suutis USA presidendi Donald Trumpi välja vihastada.

Trump ütles ajalehele The Telegraph, et on väga pettunud Starmeri esialgses keeldumises lubada Briti baase sõjas Iraani vastu. Kuigi Starmer andis lõpuks järele, siis Trump leidis, et see võttis liiga palju aega.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Starmeri tegevus ei pruugi nüüd kellelegi meeldida. Ta on nüüd kodumaal surve all igast küljest, Starmeri toetus oli aga juba enne sõja puhkemist madalseisus.

Hiljuti toimusid veel Gorton ja Dentonis järelvalimised ning vasakpopulistlikuks peetav roheliste partei võttis leiboristidelt parlamendikoha. Ka parempopulistlikuks peetav Reform suurendas toetust.

Parempopulistid leiavad nüüd, et Suurbritannia peaks rohkem USA-d toetama. Ka toorid leiavad, et britid peaksid sõjas võtma aktiivsema rolli. Vasakpopulistid samas leiavad, et Starmer peaks otsustavalt Trumpi survele vastu seisma.

"On üsna hämmastav, et meil on peaminister, kes näib olevat täiesti võimetu astuma vastu Donald Trumpile," ütles pühapäeval roheliste juht Zack Polanski.

Suurbritannia kaitseminister John Healey ei vastanud pühapäeval küsimusele, kas USA rünnak Iraani vastu on seaduslik. Sellest haaras kohe kinni Polanski, kes teatas, et USA lammutab rahvusvahelist õigust. "See on džungliseadus ja rahvusvahelise õiguse lõpp," teatas Polanski.

Polanski viitas ka 2003. aastale, mil leiboristide juhitud Briti valitsus liitus USA sissetungiga Iraaki. "Ma ei usu, et Briti rahvas tahab selles piirkonnas uut sõda näha," rääkis Polanski.

Starmer ise rõhutas pühapäeval, et Suurbritannia on Iraagi sõja õppetundidest õppinud. Samas nii Reformi juht Nigel Farage kui ka tooride varivälisminister leidsid, et Starmer peab ameeriklasi rohkem toetama

Starmeri pressiesindaja lükkas esmaspäeval tagasi väited, et USA ja Suurbritannia suhted on saanud kahjustada. Pressiesindaja teatas, et Suurbritannia ja USA on olnud aastakümneid liitlased. Ta kaitses valitsuse varasemat otsust mitte lubada USA-l kasutada Briti baase, kuna see oleks seadnud ohtu piirkonnas viibivad Ühendkuningriigi kodanikud.

"Mis on muutunud, on see, et Iraan ründab Briti huve ja seab Briti rahva koos meie liitlastega kogu piirkonnas tohutusse ohtu ning seepärast oleme vastanud sellele konkreetsele, piiratud ja kaitse eesmärgil esitatud palvele," teatas pressiesindaja.