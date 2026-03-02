X!

Välisministeerium uuendas sõjategevuse tõttu reisisoovitusi Lähis-Idas

Kohvritega inimene
Kohvritega inimene Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välisministeerium uuendas lähtuvalt sõjategevusest Lähis-Ida piirkonnas oma reisisoovitusi. Välisminister Margus Tsahkna soovitab piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel jälgida kohalikke kanaleid ja asukohariigi juhiseid.

"Välisministeerium hindab olukorda tund tunni kaupa ja oleme pidevas suhtluses ka teiste riikidega. Meie esmane soovitus on jääda kodanikel sinna, kus nad hetkel viibivad ja oodata, kuni õhuruum avatakse ja lennuliiklus taastub," ütles välisminister Margus Tsahkna. 

"Kõige olulisem on kodanikel jälgida kohalikke kanaleid ja järgida asukohariigi juhiseid," lisas Tsahkna.

Suur osa Lähis-Ida riikidest on sulgenud oma õhuruumi ja lennujaamad. Välisministeerium ei saa prognoosida õhuruumi avamise ja sulgemise aegu ning oluline on rõhutada, et avatud õhuruum ei taga kõikide lendude toimumist.

Kuna sotsiaalmeediakanalites liigub väga palju väärinfot, soovitab ministeerium lähtuda vaid ametlikest kanalitest nii Eestis kui ka asukohariigis.

Välisministeeriumi uuendatud reisisoovitused riigiti:

Araabia Ühendemiraadid

  • Dubai ja Abu Dhabi on jätkuvalt rünnakute all. Oluline on säilitada rahu ning püsida siseruumides, eemal akendest ja ustest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.
  • AÜE-s peaks inimestele saabuma telefonisõnum, mis teavitab õhurünnaku ohust. Palume neid teavitusi järgida.
  • Kõik, kes on saanud telefonile "alert" sõnumi, soovitame varjuda, minna võimalikult madalale korrusele ja akendest eemale. Ohusõnumite saamine Dubais sõltub teie asukohast (push notification mobiilimasti järgi). AÜE välisministeeriumi andmetel kasutavad nad selleks geolokalisatsiooni mobiilidest ja ohupilti täpsete sõnumite andmiseks.
  • Välisministeerium tegeleb sellega, et saada täpsustavat informatsiooni AÜE plaanist kompenseerida olukorra tõttu pikendatud hotellis viibimise kulud. Hetkel on linnades praktika erinev.
  • Araabia Ühendemiraatide õhuruum on suletud. Õhuruumi avamise täpset prognoosi ei ole.
  • Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et lend toimub. Kui teie lend on tühistatud, konsulteerige oma lennufirmaga järgmise võimaliku lennuaja või alternatiivsete marsruutide leidmiseks ning oodake olukorra selginemist.
  • AÜE maismaapiir Omaaniga (Hatta–Al Wajajah' piiripunkt) on avatud, kuid liikumine piiril on väga aeglane.
  • Kodanikud, kes on otsustanud omal käel liikuda, peavad arvestama sellega, et Omaan võib igal hetkel õhuruumi ja piirid sulgeda. Soovitame mitte minna Omaani, kui teil puuduvad kindlad lennupiletid. Tuleb arvestada ka sellega, et Omaani piiriületus võib võtta planeeritust palju kauem aega.
  • AÜE ametlikud pressiteated, lingid kanalitele ja telefoninumbrid on koondatud siia.
  • Araabia Ühendemiraatide infoliin turistidele: Abu Dhabi Tourism Police +971 28002626 ja +971 25127777; Dubai Tourism Police +971 46096239.
  • Reisil viibides lähtuge informatsioonist, mida jagab lennufirma. Lennujaamade infotelefonidelt saab infot selle ajahetke lennujaama sisenemise ja väljumise võimaluste kohta. Liinid võivad olla ülekoormatud: Dubai Airport +971 4224555, Abu Dhabi Zayed International Airport +971 25055555
     

Iisrael

  • Soovitame Eesti kodanikel Iisraelist lahkuda.
  • Õhuruum on suletud.
  • Kõik maismaapiiripunktid Egiptuse ja Jordaaniaga töötavad hetkel plaanipäraselt.
  • Palume jälgida kohalikke kanaleid ja ohuteavitusi ning käituda vastavalt nendele.
     

Saudi Araabia

  • Õhuruum on avatud. Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub. Kodanikud, kes soovivad liikuda teistest riikidest läbi Saudi Araabia, peavad arvestama, et vajalik on viisa, mida saab taotleda elektrooniliselt.
  • Püsige siseruumides, eemal akendest, ustest ja avatud aladest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.
     

Katar

  • Õhuruum on suletud. Maismaapiir Saudi Araabiaga (Abu Samra piiripunkt) on avatud. Arvestage, et Saudi Araabiasse sisenemiseks on vajalik viisa, mida saab taotleda elektrooniliselt.
  • Püsige siseruumides, eemal akendest, ustest ja avatud aladest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.
     

Omaan

  • Julgeolekuolukord kogu Lähis-Idas on pingeline ja võib muutuda kiiresti. Mitmes piirkonna riigis on suletud õhuruum ning lennuliiklus on häiritud. See võib mõjutada ka Omaani suunduvaid või sealt väljuvaid lende ning põhjustada hilinemisi ja tühistamisi üle maailma. Soovitame võtta ühendust oma lennufirmaga ja kinnitada lennu staatus enne reisimist ja arvestada võimalike marsruudimuudatuste ja ootamatute reisitõrgetega. 
  • Kodanikud, kes on otsustanud omal käel liikuda, peavad arvestama, et Omaan võib igal hetkel õhuruumi ja piirid sulgeda. Soovitame mitte minna Omaani, kui teil puuduvad kindlad lennupiletid. Tuleb arvestada ka sellega, et Omaani piiriületus võib võtta planeeritust palju pikema aja. Lennud on paljuski üle broneeritud ning kohalikud hotellid täituvad kiiresti.
     

Egiptus

  • Seoses hiljutiste sõjaliste rünnakutega Iraani vastu ning sellele järgnenud vasturünnakutega mitmes Lähis-Ida riigis on kogu piirkonnas suurenenud julgeolekurisk. Esineb edasise eskaleerumise oht. Mitmes piirkonna riigis on suletud õhuruum ning lennuliiklus on häiritud. See võib mõjutada ka Egiptust läbivaid või Egiptusesse suunduvaid lende ning põhjustada hilinemisi ja tühistamisi üle maailma. Soovitame reisijatel võtta ühendust oma lennufirmaga ja kontrollida lennu staatust enne lennujaama suundumist ja arvestada võimalike marsruudimuudatuste ja pikemate ooteaegadega.
  • Julgeolekuolukord võib muutuda kiiresti ja ette hoiatamata.

Küpros

  • Seoses 2. märtsil toimunud rünnakuga Ühendkuningriigi sõjaväebaasi vastu Küprosel on piirkonnas suurenenud julgeolekurisk ja pingete eskaleerumise oht. Küprosel viibivatel Eesti kodanikel palume järgida kohalike ametivõimude juhiseid ja turvateateid ning jälgida ametlikke teavitusi. Pingete võimalik süvenemine võib põhjustada liikumispiiranguid, transpordihäireid (sealhulgas lennuliikluses), suurenenud kontrolli ning muid ootamatuid turvalisusega seotud piiranguid.

Eesti kodanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas, palutakse registreerida oma lühiajaline viibimine välisministeeriumi veebilehel.

Vajadusel saab pöörduda konsul@mfa.ee või helistades info saamiseks ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Välisministeerium

