Teisipäeval võib sadada nii lörtsi, lund kui ka vihma

ilm
Talvine ilm.
Talvine ilm. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
ilm

Esmaspäevast ilma kujundanud madalrõhkkond kaugeneb Venemaale ja selle järel levib külmenenud õhumassi all öösel üle Eesti kõrgrõhuhari. Päeval laieneb Norra merel pöörleva aktiivse madalrõhkkonna idaserv üle Skandinaavia ida suunas. Eestisse jõuab niiske ja soe õhumass ning külmale pinnale saabuv soe õhk tekitab täiendavat libedust.

Eelolev öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati vähest lund ja lörtsi. Paiguti on udu. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -4 kraadini ja märjad teepinnad jäätuvad.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega ja peamiselt sajuta. Teedel on libedus. Puhub läänekaare, Lääne-Eestis ka lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi vahel.

Päev on peamiselt pilves. Keskpäeva paiku jõuab saartele sajuala ja levib itta. Sajab lörtsi ja vihma, mandril esialgu ka lund, on jäävihma ja jäiteoht. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja lõunasse ning tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni 4 kraadini.

Kolmapäeva öösel taandub vihma- ja lörtsisadu Eesti kohalt itta, päev tuleb sajuta, õhtul jõuab Eesti kirdenurka põhja poolt veidi sajupilvi. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadi vahel, päeval on sooja 1 kuni 6 kraadini. Neljapäeva öösel sajab Ida-Eestis kohati lund ja lörtsi, mujal on ilm nii öösel kui päeval sajuta. Öine õhutemperatuur on -4 kuni 2, päevane -1 kuni 7 kraadi vahel. Reede ja laupäev on sajuta. Öösel on õhus miinused, päeval plussid.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

