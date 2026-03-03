Sõrskõi: Ukraina vabastas veebruaris rohkem territooriumi, kui kaotas

"Me elasime selle raske talve üle," kirjutas Sõrskõi esmaspäeva õhtul, tuues välja, et Ukraina suhteline territoriaalne võit oli suurim alates 2024. aasta suvel toimunud sissetungist Venemaa Kurski oblastisse .

Sõrskõi väide tuli ajal, mil Venemaa edasiliikumine rinde enamikus lõikudes talve jooksul aeglustus, samas kui lõunarindel Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastis on Ukraina üksused olnud pealetungil, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

See meenutas, et 21. veebruaril väitis president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina väed on vastupealetungi käigus vabastanud 300 ruutkilomeetrit territooriumi.

The Kyiv Independent märkis siiski, et kuigi Kiiev on rünnanud märgatava ulatusega, muutub territooriumi kontrolli, alade kaotamise ja võitmise objektiivne mõõtmine üha keerulisemaks.

Veebruari jooksul ilmus sotsiaalmeediasse kümneid videoid Ukraina vägedest, mis viisid läbi pealetungioperatsioone Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblasti vahelist piiriala hõlmavas rindejoone osas.

See piirkond, kus puuduvad olulised geograafilised tunnused, on olnud rinde kõige ebastabiilsem lõik alates eelmise aasta sügisest, mil Venemaa väed hakkasid nõrgemate Ukraina brigaadide vastu kiiremini edasi liikuma.

Tegutsedes laias vaidlustatud "hallis tsoonis", kus mõlemal poolel on infiltratsioone, jäävad Ukraina edenemised, mida avalikes allikates saab jälgida, pigem laiendatud puhastusoperatsioonideks kui Venemaa käes olevate kaitseliinide vallutamiseks ja hõivamiseks, tõdes The Kyiv Independent.

Samal ajal, kui Venemaa edusammud Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastis, kus Moskva liikus 2025. aastal kõige kiiremini edasi, on peatunud, on ta murettekitavalt edenenud okupeeritud Donetski oblastis Siverski piirkonnas, selgub avatud lähtekoodiga kaardistusprojekti Deep State andmetest.

Zelenski sõnul ei suuda venelased märtsis pealetungi alustada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina on teadlik Venemaa plaanidest ehk kuhu nad kavatsevad edasi liikuda ja mida hõivata, kuid tema hinnangul puuduvad vaenlasel nende ülesannete täitmiseks vajalikud jõud.

"Me hankisime venelaste dokumendid ehk plaanid aastateks 2025, 2026 ja 2027, mis on 2025. aasta osas mõnevõrra aegunud. Me näeme, et nad ei ole oma eesmärke täitnud. Saime kätte ka plaanid aastateks 2026–2027. Me mõistame, mida nad tahavad. Mõistame, et nende sihid on endised ehk meie riigi idaosa ning täpsemalt Donetski ja Luhanski oblastite okupeerimine," rääkis Ukraina riigipea esmaspäeval ajakirjanikega kohtudes.

"Kindlasti tahavad nad jätkata Zaporižžja oblasti ja ka Dnipro suunas. See on neile raske, kuid nad vaatavad ka Odessa oblasti poole. Me näeme neid suundi. Kuid neil kaartidel pole praegu reaalsusega midagi pistmist, sest nad ei suuda oma ülesandeid täita," sõnas Zelenski.

Presidendi sõnul sõltus ründeoperatsioon, mida vaenlane kevadeks ette valmistas 2025. aasta lõpuks tehtud edusammudest. President rõhutas aga, et venelastel ebaõnnestus väejuhatuse seatud ülesande täitmine.

"Nende kaardid ei vasta tegelikkusele ehk sellele, kus asuvad meie väed ja kus nende omad. Nad ei saa alustada märtsipealetungi täpselt nii, kuidas soovisid," ütles riigipea.

Zelenski sõnul tahavad venelased küll edasi liikuda, kuid neil puuduvad jõud neile antud ülesannete täitmiseks.

Zelenskõi väljendas esmaspäeval muret, et USA pikaajaline sõda Iraani vastu võib mõjutada õhutõrje laskemoonatarneid Ameerika Ühendriikidest, millel on Ukraina kriitilise taristu kaitsmisel võtmetähtsus.

"Kui Lähis-Idas jätkub pikaajaline vaenutegevus, siis mõjutab see kindlasti tarneid. Ma olen selles kindel," ütles Zelenski ajakirjanikele.