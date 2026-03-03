USA merevägi teatas kõigi Iraani sõjalaevade uputamisest Omaani lahes

Ameerika Ühendriikide merevägi on hävitanud kõik Iraani sõjalaevad Omaani lahes, teatas USA üksusi Lähis-Idas juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM).

"Kaks päeva tagasi oli Iraani režiimil Omaani lahes 11 laeva; täna on neid null," seisis ööl vastu teisipäeva tehtud avalduses.

"Iraani režiim on aastakümneid ahistanud ja rünnanud rahvusvahelist laevandust Omaani lahes. Need päevad on möödas. Navigeerimisvabadus on olnud Ameerika ja ülemaailmse majandusliku õitsengu alus enam kui 80 aastat. Ameerika väed jätkavad selle kaitsmist," rõhutas CENTCOM oma avalduses.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Araabia meres Omaani lahe lähedal paikneb praegu suur Ameerika mereväegrupp, mis koosneb lennukikandjast USS Abraham Lincoln, seitsmest hävitajast, mis on varustatud tiibrakettidega Tomahawk ja raketitõrjesüsteemidega Standard Missile, ning kahest rannikuäärsest lahingulaevast.

Lisaks teatas USA sõjavägi esmaspäeva õhtul, et on alates alates operatsioonide algusest laupäeval rünnanud Iraanis rohkem kui 1250 sihtmärki.