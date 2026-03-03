X!

USA merevägi teatas kõigi Iraani sõjalaevade uputamisest Omaani lahes

Välismaa
USA hävitajad lennukikandja USS Abraham Lincoln pardal.
USA hävitajad lennukikandja USS Abraham Lincoln pardal. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Ameerika Ühendriikide merevägi on hävitanud kõik Iraani sõjalaevad Omaani lahes, teatas USA üksusi Lähis-Idas juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM).

"Kaks päeva tagasi oli Iraani režiimil Omaani lahes 11 laeva; täna on neid null," seisis ööl vastu teisipäeva tehtud avalduses.

"Iraani režiim on aastakümneid ahistanud ja rünnanud rahvusvahelist laevandust Omaani lahes. Need päevad on möödas. Navigeerimisvabadus on olnud Ameerika ja ülemaailmse majandusliku õitsengu alus enam kui 80 aastat. Ameerika väed jätkavad selle kaitsmist," rõhutas CENTCOM oma avalduses.

Araabia meres Omaani lahe lähedal paikneb praegu suur Ameerika mereväegrupp, mis koosneb lennukikandjast USS Abraham Lincoln, seitsmest hävitajast, mis on varustatud tiibrakettidega Tomahawk ja raketitõrjesüsteemidega Standard Missile, ning kahest rannikuäärsest lahingulaevast.

Lisaks teatas USA sõjavägi esmaspäeva õhtul, et on alates alates operatsioonide algusest laupäeval rünnanud Iraanis rohkem kui 1250 sihtmärki.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, Reuters

