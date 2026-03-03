X!

Uuring: Briti rohelised kerkisid populaarsuselt teiseks erakonnaks

Välismaa
Roheliste juht Zack Polanski ja Gorton ja Dentoni järelvalimiste võitja Hannah Spencer
Roheliste juht Zack Polanski ja Gorton ja Dentoni järelvalimiste võitja Hannah Spencer Autor/allikas: SCANPIX/PA/Stefan Rousseau
Välismaa

Vasakpopulistlikuks peetav roheliste partei on Briti erakondade populaarsuse küsitluses möödunud tooridest ja leiboristidest ning tõusnud teiseks, selgus uuringufirma YouGov poolt läbi viidud küsitlusest.

Viimane küsitlus näitab, et parempopulistlikuks peetav Reform on endiselt Suurbritannia kõige populaarseim partei. Nigel Farage'i juhitud Reformi toetus on viimase küsitluse järgi 23 protsenti. 

Võrreldes varasemate küsitlustega on aga Farage'i juhitud Reformi toetus langenud, samas kui roheliste toetus on teinud suure tõusu. YouGovi küsitluse kohaselt oli roheliste toetus ligi 21 protsenti, vahendas The Times

Tooride toetus oli 16 protsenti ja ka leiboristide toetus oli 16 protsenti. Neile järgneb Briti Liberaaldemokraatlik Partei, mille toetus püsib 14 protsendi juures. 

Roheliste toetus on nüüd kerkinud kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Roheliste partei võitis hiljuti ka Gorton ja Dentonis järelvalimised ning erakond võttis leiboristidelt parlamendikoha.

Viimased küsitlused viitavad taas, et Suurbritannia traditsioonilised parteid kaotavad toetust. Ligi 31 protsenti leiboristide varasematest toetajatest ütles, et hääletab nüüd roheliste poolt. Küsitlus näitas veel, et rohelised olid alla 50-aastaste valijate seas kõige populaarsem partei. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

