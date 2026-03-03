Tartu reklaamib end 23 000 euro eest lätlastele kevadpuhkuse sihtkohana

X!

Foto: Elron/Aron Urb
ETV saate "Impulss" meeskond tegi läbi palju kriitikat saanud rongisõidu liinil Tartu-Riia-Tartu. Muu hulgas kohati rongis Läti modelle, kes teevad kaasa Tartu linna tellitud 23 000-euroses kampaanias, et meelitada lätlasi kevadel Tartusse puhkust veetma.

Anna Pihl nentis Tartu raudteejaamas Riia rongi oodates,et kuigi siginat-saginat on jaamahoones palju, siis üsna vähe on neid, kelle sihtpunktiks on Riia.

Kaamera ette jäi Nõos elav Ege, kes tunnistas, et tema enam pärast Riia rongi käiku panekut hommikuti rongiga oma sõite teha ei saa ning on pidanud bussiga sõitma.

Ta vihjab olukorrale, kus uue liini tulekuga kaotati sõiduplaanist ära rong, mis viis lähiümbruse elanikud kella 9 paiku ehk töö- ja koolipäeva alguseks Tartusse. Probleem lahendati nii, et Valga ja Tartu vahel hakkas ajutiselt käima lisabuss.

Võttegrupp kohtab jaamas ka Justinaga, kes tuli ülikoolilinna uudistama koos vanavanemate ja tädiga. Rongiga otsustas ta Riiast Tartusse tulla seepärast, et polnud seda varem teinud.   

Uus liin käib üks kord päevas, lahkub Tartust kell 17.05 ja stardib Riiast tagasi hommikul kell pool kaheksa. Ehk kui eestlased jõuavad raudruunaga Riiga hilisõhtuks, siis lätlased saavad hommikul rongiga Tartusse ja õhtuks koju.

Kõige rohkem tundub porgandis reisvat noori maailmarändureid. Näiteks Peedule sõitev Erasmuse üliõpilane Katariina rääkis, et saabus lennukiga Riiga ning sõitis sealt rongiga Eestisse.

Geograafiatudeng Gean Viinist, kes oli Tartus mõnepäevasel vahetusüritusel, märkis, et eelistas rongi bussile, kuna see ühendus on kiirem ja lihtsam.

"Lendasime Riiga, ööbisime seal ja hommikul sõitsime rongiga Tartusse. Nüüd liigume vastupidiselt, lendame hommikul tagasi," jutustas Gean.

Et lätlased leiaks üles rööpad meie ülikoolilinna, tellis Tartu märtsiks ja aprilliks reklaamkampaania. Digitaalse turunduse eesmärgiks on näidata Emajõe Ateenat peresõbraliku kevadepuhkuse sihtkohana ja tutvustada uut rongiliini. Visit Tartu korraldatud kampaania eelarve on 23 000 eurot.

Juhuslikult leidis "Impulss" projekti reklaamnäod võttemeeskonnaga koos vagunist. Nad käisid Tartus pildistamas ja linna uudistamas. 

Modellid Toms Alsbergs ja Elina Andrejeva käisid kohvikus, külastasid Ahhaa keskust ja vanalinna uisuväljakut, samuti botaanikaaeda ja tagurpidi maja.

"Palju vahvaid tegevusi lastele ja mahutasime kõik ühte päeva. Tulime hommikuse rongiga ja nüüd läheme sellega tagasi. Nii et see on päris lihtne ja lõbus," jutustas Andrejeva.

"Järgmisel koolivaheajal on rong ilmselt puupüsti lätlasi täis. Kõik sõidavad Tartusse meelt lahutama," ennustas Alsbergs.

Andrejeva täiendas, et paljud lätlased on käinud Tallinnas ja Pärnus, aga tema näiteks ei olnud Tartus käinud. "Olen meeldivalt üllatunud, nautisin sealset õhustikku. See on väga põhjamaine ja skandinaavialik," kommenteeris Tartut tutvustav modell.

Vahepeatusi on Tartu-Riia liinil 16. Veidi tüütuks peavad tihedat peatuste graafikut Eesti poolel Paulina ja Juris, kes sõitsid üheks päevaks Cēsisest Tartusse puhkama. 

"Viis tundi seal on piisav, isegi natuke palju. Jõudsime nii botaanikaaeda kui ka linnas ringi jalutada. Bussis ei saa kaarte mängida. Saame ka tagasiteel puhata. Mugav ja ka õhku on rohkem," kiitis Paulina.

Kolm tundi ja 41 minutit hiljem ongi rong Riiga jõudnud. "Impulss" möönis, et reis iseenesest oli mõnus, rong on avar, valge, aga tööd teha tegelikult selle pika reisi vältel ei saanud, sest internet pidevalt jupsis. Kuna ööklubisse mineku plaani võttemeeskonnal polnud, siis tehti kiire õhtusöök ja mindi magama, et enne kella 8 jälle rongile tõtata, et tagasi sõita.

Anna Pihl käis rongis ringi ja luges reisijad kokku. "Täpselt kuus inimest lisaks minule ja kaameramehele sõidab siis Riiast Tartusse ja üks sõidab Riiast Tallinnasse," tõdes ajakirjanik.

Eelmisel õhtul sõitis Tartust Riiga märksa rohkem inimesi – koos saatemeeskonnaga 17 ja lisaks veel nel reisjat Tallinnast. Kokku on kahe vaguniga porgandis istekohti 95. Jaanuari ja veebruari jooksul müüdi Tallinna – Tartu – Riia liinil 1659 rahvusvahelist piletit. Siiski, mida lähemale Tartule rong jõuab, seda rohkem reisjaid peale tuleb.

Näiteks proua Anne sõitis Elvast Tallinnasse lapselapsi hoidma ja tal on uue liini kohta väga selge arvamus.

"Ma hea meelega sõidaksin hommikul. Praegu ma sõidaksin Riia poole ja õhtu ma sõidaksin tagasi. Ma veedaksin päeva Riias ja siis tuleksin tagasi. Ma läheks teatrisse, aga mis ma sinna kell üheksaks õhtul lähen? Ma pean hotelli minema, et siis järgmisel päeval teatrisse saada ja siis veel ühe öö veetma, sest mul ei ole võimalust tagasi tulla," pahandas ta.

Vaata "Impulsi" reisimuljeid loo päises olevast videost.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Päevakaja (02.03.2026 18:00:00)

