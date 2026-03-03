X!

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kristi Raik

Eesti
Eesti

ETV saates "Esimene stuudio" analüüsib viimaseid välispoliitilisi arenguid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Kristi Raik.

USA ja Iisrael ründavad neljandat päeva Iraani sõjalisi objekte, tekitades islamiriigi sõjalisele võimekusele suuri kaotusi. Kas õhurünnakutega on võimalik esile kutsuda režiimi vahetust? Kui suur tagasilöök on Iraanis toimuv Venemaa jaoks? Milliste valikute ette see konflikt seab Eesti välispoliitika?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

