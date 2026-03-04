Kiiev on ettevalmistustega järgmiseks talveks graafikust maas

Samal ajal kui Ukraina oblastid on alustanud ettevalmistusi järgmiseks talveperioodiks, on pealinn Kiiev ettevalmistustega graafikust maas.

Piirkondlikud juhid ja linnapead kohtusid teisipäeval Kiievis president Volodõmõr Zelenskiga, et kinnitada tulevase talve tegevuskavad. Riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu kiitis peagi heaks kõik plaanid peale Kiievi oma.

Iga regiooni kava sisaldab energiataristu kaitset, täiendavat koostootmist ning detsentraliseeritud kütte- ja veevarustust.

Kohalikud ametnikud pidid oma kavad esitama 1. märtsiks.

Valitsuse sõnul ei olnud Kiievi kava piisavalt hea.

"Peame töötama inimeste ja riigi hüvanguks. Kui kava ei esitata, ootab pealinna ees samasugune talv," ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Kui sõda ei lõppe, peavad inimesed olema kindlad, et neil on kõigist väljakutsetest hoolimata elekter. Me kõik peame tegutsema, mitte rääkima sellest, kuidas miski on võimatu. Meil pole muud valikut," sõnas Zelenski.

Umbes nelja miljoni elanikuga Kiiev on alates täiemõõdulise sõja algusest 2022. aastal talunud korduvaid rünnakuid energiataristule. Sel talvel tõid Venemaa raketi- ja droonirünnakud kaasa elektrikatkestusi üle kogu pealinna ning rünnakud linna keskküttesüsteemile jätsid terved linnaosad kütteta viimase kümnendi ühel külmimale talvel.

Kuna Kiiev on sattunud täbarasse olukorda, peavad kriitikud probleemi osaks linnapea Vitali Klõtškod.

Zelenski rõhutas uuesti, et Kiiev ei suutnud talveks korralikult valmistuda. Tema sõnul vastutavad talveks valmistumise eest kohalikud võimud, lisades, et kui kavasid ellu ei viida, "võetakse vastu otsused vastavalt seadusele".

Ombudsman: Venemaa hukkas vähemalt 337 Ukraina sõjavangi

Ukraina inimõiguste ombudsman Dmõtro Lubinets sõnas teisipäeval ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil, et 2025. aasta lõpu seisuga hukkas Venemaa "ettekavatsetult ja elajalikult" vähemalt 337 Ukraina sõjavangi.

Sõjavangide väärkohtlemine on rahvusvahelise humanitaarõiguse, sealhulgas 1949. aasta Genfi konventsioonide jäme rikkumine.

"Venemaa on muutnud piinamise riiklikuks poliitikaks ja kasutab seda relvana," märkis Lubinets sotsiaalmeedias.

Lubinets lisas, et ÜRO andmetel piinatakse vangistuses süstemaatiliselt 95 protsenti Ukraina sõjavangidest.

Õiguskantsler kutsus rahvusvahelist üldsust üles suurendama survet Venemaale, tagama iga kuriteo täieliku dokumenteerimise ja andma süüdlased kohtu alla.

"See küsimus on kriitilise tähtsusega – maailm ei tohi jääda kõrvaltvaatajaks," ütles ta.

President Volodõmõr Zelenski sõnul hoiab Venemaa 2026. aasta veebruari seisuga vangistuses ligikaudu 7000 ukrainlast, sealhulgas tsiviilisikuid, mis rikub sõjaajal tsiviilisikute kaitseks sõlmitud Genfi konventsiooni.

Venemaa käes on vangis enam kui 4000 Ukraina sõjaväelast. Ukraina hoiab omakorda kinni umbes 4000 Vene sõjavangi ning on Zelenski kinnitusel korduvalt väljendanud valmisolekut vahetuseks põhimõttel "kõik kõikide vastu".

Tsiviilisikute tagasitoomine Venemaa territooriumilt on veelgi keerulisem kui sõjaväelaste vabastamine.

Sõjavangide kohtlemise koordineerimisstaap teatas 20. jaanuaril, et 2025. aastal viis Ukraina läbi 10 vangide vahetust, mille käigus naasis koju 2080 kaitseväelast, kuid ainult 230 tsiviilisikut.

Viimane vangide vahetus Ukraina ja Venemaa vahel toimus 5. veebruaril 2026, mil koju naasis 157 Ukraina sõjaväelast ja tsiviilisikut.