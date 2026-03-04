X!

Kiiev on ettevalmistustega järgmiseks talveks graafikust maas

Välismaa
Kiievi Vabaduse väljak
Kiievi Vabaduse väljak Autor/allikas: SCANPIX/HENRY NICHOLLS / AFP
Välismaa

Samal ajal kui Ukraina oblastid on alustanud ettevalmistusi järgmiseks talveperioodiks, on pealinn Kiiev ettevalmistustega graafikust maas.

Piirkondlikud juhid ja linnapead kohtusid teisipäeval Kiievis president Volodõmõr Zelenskiga, et kinnitada tulevase talve tegevuskavad. Riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu kiitis peagi heaks kõik plaanid peale Kiievi oma.

Iga regiooni kava sisaldab energiataristu kaitset, täiendavat koostootmist ning detsentraliseeritud kütte- ja veevarustust.

Kohalikud ametnikud pidid oma kavad esitama 1. märtsiks.

Valitsuse sõnul ei olnud Kiievi kava piisavalt hea.

"Peame töötama inimeste ja riigi hüvanguks. Kui kava ei esitata, ootab pealinna ees samasugune talv," ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Kui sõda ei lõppe, peavad inimesed olema kindlad, et neil on kõigist väljakutsetest hoolimata elekter. Me kõik peame tegutsema, mitte rääkima sellest, kuidas miski on võimatu. Meil pole muud valikut," sõnas Zelenski.

Umbes nelja miljoni elanikuga Kiiev on alates täiemõõdulise sõja algusest 2022. aastal talunud korduvaid rünnakuid energiataristule. Sel talvel tõid Venemaa raketi- ja droonirünnakud kaasa elektrikatkestusi üle kogu pealinna ning rünnakud linna keskküttesüsteemile jätsid terved linnaosad kütteta viimase kümnendi ühel külmimale talvel.

Kuna Kiiev on sattunud täbarasse olukorda, peavad kriitikud probleemi osaks linnapea Vitali Klõtškod.

Zelenski rõhutas uuesti, et Kiiev ei suutnud talveks korralikult valmistuda. Tema sõnul vastutavad talveks valmistumise eest kohalikud võimud, lisades, et kui kavasid ellu ei viida, "võetakse vastu otsused vastavalt seadusele".

Ombudsman: Venemaa hukkas vähemalt 337 Ukraina sõjavangi

Ukraina inimõiguste ombudsman Dmõtro Lubinets sõnas teisipäeval ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil, et 2025. aasta lõpu seisuga hukkas Venemaa "ettekavatsetult ja elajalikult"  vähemalt 337 Ukraina sõjavangi.

Sõjavangide väärkohtlemine on rahvusvahelise humanitaarõiguse, sealhulgas 1949. aasta Genfi konventsioonide jäme rikkumine.

"Venemaa on muutnud piinamise riiklikuks poliitikaks ja kasutab seda relvana," märkis Lubinets sotsiaalmeedias.

Lubinets lisas, et ÜRO andmetel piinatakse vangistuses süstemaatiliselt 95 protsenti Ukraina sõjavangidest.

Õiguskantsler kutsus rahvusvahelist üldsust üles suurendama survet Venemaale, tagama iga kuriteo täieliku dokumenteerimise ja andma süüdlased kohtu alla.

"See küsimus on kriitilise tähtsusega – maailm ei tohi jääda kõrvaltvaatajaks," ütles ta.

President Volodõmõr Zelenski sõnul hoiab Venemaa 2026. aasta veebruari seisuga vangistuses ligikaudu 7000 ukrainlast, sealhulgas tsiviilisikuid, mis rikub sõjaajal tsiviilisikute kaitseks sõlmitud Genfi konventsiooni.

Venemaa käes on vangis enam kui 4000 Ukraina sõjaväelast. Ukraina hoiab omakorda kinni umbes 4000 Vene sõjavangi ning on Zelenski kinnitusel korduvalt väljendanud valmisolekut vahetuseks põhimõttel "kõik kõikide vastu".

Tsiviilisikute tagasitoomine Venemaa territooriumilt on veelgi keerulisem kui sõjaväelaste vabastamine.

Sõjavangide kohtlemise koordineerimisstaap teatas 20. jaanuaril, et 2025. aastal viis Ukraina läbi 10 vangide vahetust, mille käigus naasis koju 2080 kaitseväelast, kuid ainult 230 tsiviilisikut.

Viimane vangide vahetus Ukraina ja Venemaa vahel toimus 5. veebruaril 2026, mil koju naasis 157 Ukraina sõjaväelast ja tsiviilisikut.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:34

Kiiev on ettevalmistustega järgmiseks talveks graafikust maas

04:51

Välisminister Tsahkna teeb visiidi Austraaliasse

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Raik: Trump tahab kiireid võite, aga pikem plaan Iraani osas näib puuduvat

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Kolmapäeva hommik tuleb selge taevaga

03.03

Lilleaiandites käib usin kevad- ja suvelillede istutamine

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

03.03

Sõja 1469. päev: Sõrskõi sõnul vabastas Ukraina veebruaris rohkem territooriumi kui kaotas Uuendatud

03.03

Iraani kriis tõi taas esile võimuvõitluse EL-i välispoliitika tegemisel

03.03

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

03.03

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

03.03

Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

03.03

Tsahkna soovitab eestlastel Lähis-Idas püsida linnades

ilmateade

loe: sport

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

loe: kultuur

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

03.03

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

03.03

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

03.03

Esmakordselt toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

loe: eeter

03.03

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

03.03

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

03.03

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

03.03

Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

Raadiouudised

03.03

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

03.03

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

03.03

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

03.03

Päevakaja (03.03.2026 18:00:00)

03.03

Kuigi Egiptus ja Omaan on turvalised, võib sinna reisimine olla seotud ootamatustega

03.03

Raadiouudised (03.03.2026 15:00:00)

03.03

Rubio: USA jätkab Iraanis seni, kuni on oma eesmärgid saavutanud

03.03

Põlevkivijaamade putitamine on praegu veel gaasijaamade rajamisest odavam

03.03

Prantsusmaa kavatseb suurendada tuumaarsenali ja laiendada heidutust Euroopa liitlastele

03.03

Kortermajad peavad selle aasta jooksul koostama majale varjumisplaani

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo