Eesti teenuste eksport suurenes aastaga 10 protsenti

Kokku oli 2025. aastal bilansi ülejääk 3,2 miljardit eurot ning see kasvas 2024. aastaga võrreldes 204 miljoni euro võrra.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et teenuste väliskaubandus jätkas stabiilset kasvu. "2025. aasta kasvu mõjutasid enim muude äriteenuste ekspordi ja impordi suurenemine," lisas analüütik.

Kõige rohkem eksporditi mullu jätkuvalt muid äriteenuseid, mis moodustasid 31 protsenti teenuste koguekspordist. Muude äriteenuste all olid suurima osatähtsusega muud ettevõtlust abistavad teenused (44 protsenti muude äriteenuste ekspordist), reklaamiteenused (17 protsenti) ja juhtimisteenused (10 protsenti). Muude äriteenuste müügile järgnesid telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (25 protsenti teenuste koguekspordist) ning transporditeenused (19 protsenti).

"Kaubanduspartnerites ei ole viimastel aastatel suuri muudatusi toimunud. Peamised ekspordipartnerid olid eelmisel aastal Soome, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid ning teenuseid ostsime kõige rohkem Leedust, Soomest ja Saksamaalt," tõi Leppmets välja.