Sotsiaaltöötajate sõnul keelduvad mõned "tänavahundid" abist

Kodutu.
Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Eesti sotsiaaltöö keskused pakuvad ööpäevaringselt nii peavarju kui ka sooja toitu kõigile abivajajatele, kuid mitte kõik kodutud ei soovi seda vastu võtta.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhataja Kille Altermann rääkis ERR-ile, et linnas on abistatud toiduteenus ja varjupaigad avatud kõigile, kes seda vajavad. Tema kinnitusel on Tallinnal piisavalt sotsiaalteenuseid ja toetusi, et kõiki toimetulekuraskustes inimesi aidata ning ükski inimene ei pea tänaval elama.

Kuid ometi on rühm inimesi, keda sotsiaaltöötajad kutsuvad hellitavalt "tänavahuntideks" ja kes keelduvad abist.

"Tallinna tänavaseire loenduse järgi elab pealinna tänavatel 35 inimest. Tuleb tunnistada, et osad inimesed on sellised, kes eelistavad sellest hoolimata, et kõik teenused – öömajad, toidupakkumised, jne – on Tallinna linnal olemas, ikkagi olla nn tänavahundid ja tänaval elada," rääkis Altermann.

Sama kinnitab ka Tartu sotsiaaltervishoiu juhataja Merle Liivak: "Täiskasvanud inimesel on enda vastutus ja ka otsus, kas ta võtab pakutavat abi vastu. Kindlasti ei pea keegi tänaval magama."

Altermann tõi näite eakast mehest, kes on sotsiaalhoolekandele juba ammune tuttav: "Kõige vanem on ühes garaažiboksis meile tuntud inimene, kes on tänaseks 79-aastane ja ta on juba aastaid seal garaažiboksis elanud – ta ei soovi sealt ära tulla. Linnaosa on teadlik sellest ja talle on korduvalt pakutud abi, teda on püütud meelitada, aga inimene lihtsalt ei soovi ja keeldub sellest abist."

Tartu sotsiaaltöö keskuse juhataja Liivak nõustus Altermanniga, et abist keeldujaid ei saa sundida.

Paraku ei ole eelkirjeldatud mees Tallinnas ainus, kes ei soovi enda valitud eluasemest loobuda.

Altermann kirjeldas üht juhtumit, kus ühes mahajäetud majas elanud inimese juures käis nii politsei kui ka linnaosa töötajad: "Linnaosa ise tõi ta meile ühte üksusesse, kus on ööpäevaringne varjupaik. Ta oli kaks ööd maksimum seal ja läks siis oma mahajäetud majja jällegi tagasi."

Liivak tõi ka välja, millest võivad tekkida majanduslikud raskused, mis viivad inimese tänavale: "Juurpõhjus, miks nad on kodu kaotanud, on sõltuvused. Muutuse toomine eeldab koostööd lisaks motivatsioonile ja selle hoidmisele, eeldab koostööd ravisüsteemiga ja hea oleks, kui tal oleks ka lähedased. "

Abi nii toidu kui ka magamisaseme näol on saada mitmelt poolt. Lisaks linna supiköökidele jagavad toitu ka Päästearmee, Toidupank ja muud MTÜ-d.  

Toimetaja: Mait Ots

