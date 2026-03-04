X!

Sri Lanka ranniku lähedal uputas allveelaev Iraani sõjalaeva

Iraani sõjalaev IRIS Dena
Iraani sõjalaev IRIS Dena Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Silvia Izquierdo
Sri Lanka ranniku lähedal uputas allveelaev Iraani mereväe fregati, teatasid uudisteagentuurile Reuters Sri Lanka mereväe ja kaitseministeeriumi allikad.

Fregatt Dena vajus põhja rahvusvahelistes vetes, Sri Lanka territoriaalvete piiri lähedal. 

Uudisteagentuuri AFP andmetel asub laeva uppumispaik umbes 40 kilomeetrit Sri Lankast lõunas.

Sri Lanka merevägi otsib piirkonnast võimalikke ellujäänuid. 

Reutersi teatel sai laeva hukkumise järel vigastada 78 inimest ning 101 on jäänud kadunuks.

Dena võeti teenistusse 2021. aastal. Alus oli 94 meetrit pikk.

Tegemist on esimese korraga alates 1982. aastast, mil allveelaev on uputanud sõjalaeva. Falklandi sõja ajal uputas Briti allveelaev Conqueror Argentina kergeristleja General Belgrano.

Fregatt edastas koidikul hädakutsungi.

Sri Lanka välisminister Vijitha Herath ütles parlamendile, et vigastatud meremehed viidi haiglasse saare lõunaosas.

"Me jätkame otsinguid, kuid me ei tea veel, mis ülejäänud meeskonnast sai," ütles üks ametnik AFP-le, vähendades lootust leida veel ellujäänuid.

Herath ütles, et päästeoperatsioonile kaasati kaks Sri Lanka mereväe laeva ja lennuk.

Nii Sri Lanka merevägi kui ka õhuvägi teatasid, et nad ei avalda päästetööde videomaterjali, kuna see puudutab teise riigi sõjaväge.

Politsei tugevdas valvet Galle'i haigla ümbruses, kui kohalik merevägi haavatud iraanlased sinna toimetas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Helsingin Sanomat, BNS

