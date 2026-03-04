USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva

Sri Lanka ranniku lähedal uputas allveelaev Iraani mereväe fregati, teatasid uudisteagentuurile Reuters Sri Lanka mereväe ja kaitseministeeriumi allikad. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas hiljem, et USA allveelaev uputas Iraani sõjalaeva.

"USA allveelaev uputas Iraani sõjalaeva, mis arvas, et on rahvusvahelistes vetes väljaspool ohtu. Selle asemel uputati ta torpeedoga," ütles Hegseth.

USA võimud jagasid veidi hiljem laeva uputamisest ka videolõiku.

Fregatt Dena vajus põhja rahvusvahelistes vetes, Sri Lanka territoriaalvete piiri lähedal.

Uudisteagentuuri AFP andmetel asub laeva uppumispaik umbes 40 kilomeetrit Sri Lankast lõunas.

Sri Lanka merevägi otsib piirkonnast võimalikke ellujäänuid.

Reutersi teatel sai laeva hukkumise järel vigastada 78 inimest ning 101 on jäänud kadunuks.

Dena võeti teenistusse 2021. aastal. Alus oli 94 meetrit pikk.

Tegemist on esimese korraga alates 1982. aastast, mil allveelaev on uputanud sõjalaeva. Falklandi sõja ajal uputas Briti allveelaev Conqueror Argentina kergeristleja General Belgrano.

Fregatt edastas koidikul hädakutsungi.

Sri Lanka välisminister Vijitha Herath ütles parlamendile, et vigastatud meremehed viidi haiglasse saare lõunaosas.

"Me jätkame otsinguid, kuid me ei tea veel, mis ülejäänud meeskonnast sai," ütles üks ametnik AFP-le, vähendades lootust leida veel ellujäänuid.

Herath ütles, et päästeoperatsioonile kaasati kaks Sri Lanka mereväe laeva ja lennuk.

Nii Sri Lanka merevägi kui ka õhuvägi teatasid, et nad ei avalda päästetööde videomaterjali, kuna see puudutab teise riigi sõjaväge.

Politsei tugevdas valvet Galle'i haigla ümbruses, kui kohalik merevägi haavatud iraanlased sinna toimetas.