X!

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva

Välismaa
{{1772617980000 | amCalendar}}
Iraani sõjalaev IRIS Dena
Iraani sõjalaev IRIS Dena Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Silvia Izquierdo
Välismaa

Sri Lanka ranniku lähedal uputas allveelaev Iraani mereväe fregati, teatasid uudisteagentuurile Reuters Sri Lanka mereväe ja kaitseministeeriumi allikad. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas hiljem, et USA allveelaev uputas Iraani sõjalaeva.

"USA allveelaev uputas Iraani sõjalaeva, mis arvas, et on rahvusvahelistes vetes väljaspool ohtu. Selle asemel uputati ta torpeedoga," ütles Hegseth.

USA võimud jagasid veidi hiljem laeva uputamisest ka videolõiku.

Fregatt Dena vajus põhja rahvusvahelistes vetes, Sri Lanka territoriaalvete piiri lähedal. 

Uudisteagentuuri AFP andmetel asub laeva uppumispaik umbes 40 kilomeetrit Sri Lankast lõunas.

Sri Lanka merevägi otsib piirkonnast võimalikke ellujäänuid. 

Reutersi teatel sai laeva hukkumise järel vigastada 78 inimest ning 101 on jäänud kadunuks.

Dena võeti teenistusse 2021. aastal. Alus oli 94 meetrit pikk.

Tegemist on esimese korraga alates 1982. aastast, mil allveelaev on uputanud sõjalaeva. Falklandi sõja ajal uputas Briti allveelaev Conqueror Argentina kergeristleja General Belgrano.

Fregatt edastas koidikul hädakutsungi.

Sri Lanka välisminister Vijitha Herath ütles parlamendile, et vigastatud meremehed viidi haiglasse saare lõunaosas.

"Me jätkame otsinguid, kuid me ei tea veel, mis ülejäänud meeskonnast sai," ütles üks ametnik AFP-le, vähendades lootust leida veel ellujäänuid.

Herath ütles, et päästeoperatsioonile kaasati kaks Sri Lanka mereväe laeva ja lennuk.

Nii Sri Lanka merevägi kui ka õhuvägi teatasid, et nad ei avalda päästetööde videomaterjali, kuna see puudutab teise riigi sõjaväge.

Politsei tugevdas valvet Galle'i haigla ümbruses, kui kohalik merevägi haavatud iraanlased sinna toimetas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Helsingin Sanomat, BNS

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:58

Rahvusraamatukogus toimub raamatu-aasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

16:55

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

16:53

Lähis-Ida sõjategevuse tõttu kallines kütus Eesti tanklates märgatavalt

16:49

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva Uuendatud

16:47

Galerii: "Meie Bingo!" saates astub esimesena mängu sõpruskond Tartumaalt

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:43

Bessent: 15-protsendine globaalne tollimaks jõustub sel nädalal

16:23

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

uus saade

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

12:18

Vahemerel põles Venemaa tanker Uuendatud

16:49

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva Uuendatud

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

08:55

Meedia: Vene õhutõrje tulistas Rostovi oblastis alla oma kopteri Uuendatud

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

08:20

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule

03.03

Venemaa jäämurdja rikkus Eesti merepiiri

07:31

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

03.03

HTM arutab koolides viiepallisüsteemi kaotamist

ilmateade

loe: sport

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:23

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

loe: kultuur

16:58

Rahvusraamatukogus toimub raamatu-aasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

16:55

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

loe: eeter

16:47

Galerii: "Meie Bingo!" saates astub esimesena mängu sõpruskond Tartumaalt

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

14:31

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

13:38

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (04.03.2026 15:00:00)

12:30

Macron: Prantsusmaa kaitseb Lähis-Ida konfliktis nii oma kodanikke kui liitlasi

12:25

Raadiouudised (04.03.2026 12:00:00)

11:45

Plaanitav seadusemuudatus võimaldaks e-konsultatsiooni kasutada ka plaanilise psühhiaatrilise ravi korral

10:40

Viljandi linna noortekeskus otsib uusi ruume

10:30

Sotsiaaltöötajad: kedagi ei saa sundida abi vastu võtma

10:05

Eestis on 17 000 majapidamist, kes pole kasutanud võimalust liituda ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga

09:25

Raadiouudised (04.03.2026 09:00:00)

03.03

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

03.03

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo