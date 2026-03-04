Üleriigiliselt tuntud demokraat pidi Texase eelvalimistel kaotust tunnistama

Talarico kogus umbes 53 protsenti häältest ja Crockett umbes 46 protsenti häältest. Novembris toimuvatel vahevalimistel peab Talarico rinda pistma vabariiklaste eelvalimiste teise vooru võitjaga.

Vabariiklaste eelvalimiste teise vooru pääsesid ametisolev senaator John Cornyn ja peaprokurör Ken Paxton. Vabariiklaste juht Donald Trump ei ole seni kummalegi kandidaadile toetust avaldanud.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Talarico võit annab aimu, mis suunas kavatsevad demokraadid edasi liikuda.

Üleriigiliselt tuntud kongressisaadik Crockett keskendub peamiselt Trumpi ja tema MAGA-baasi kritiseerimisele. Crockett rõhub oma sõnumites sotsiaalsele õiglusele ning talle avaldas toetust ka endine USA asepresident Kamala Harris.

Samas Talarico kasutab leebemat ja usupõhist sõnumit progressiivsete väärtuste tutvustamiseks, ta on leidnud endale toetajaid ka väljastpoolt Texasest. Talarico ise kutsus oma kampaanias üles ühtsusele ning lubab vähendada ühiskonna lõhestatust.

"Selles osariigis reisides on mul tunne, et kogu poliitilises spektris on sügav nälg teistsuguse poliitika järele. Inimesed ei taha hirmupoliitikat, lõhestamise ja vihkamise poliitikat," teatas Talarico.

Vabariiklaste eelvalimiste teine voor toimub 26. mail. Cornyn sai esimeses voorus 42 protsenti häältest ja Paxton umbes 41 protsenti häältest. Mõlemad kandidaadid kulutavad valimiste võitmiseks palju raha, ainuüksi John Cornyni kampaania on läinud maksma umbes 70 miljonit dollarit.