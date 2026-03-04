X!

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur debatt energeetikast

Eesti
Eesti

Krõbe talvekülm ja suurenenud tarbimine hoidsid ka veebruaris elektri hinda väga kõrgel. Millised võimsused aitaksid seda alla tuua? Kuidas kõrge elektri hind mõjutab Eesti konkurentsivõimet? Neid küsimusi esitab täna parlamendierakondade esindajatele ETV saade "Esimene stuudio".

Stuudios väitlevad Andres Sutt (Reformierakond), Marek Reinaas (Eesti 200), Lauri Laats (Keskerakond), Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Evelin Poolamets (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja Kristjan Järvan (Isamaa).

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuhid on Liisu Lass ja Andres Kuusk.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:13

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

15:03

Brüssel tutvustas EL-i tööstuspoliitika uusi reegleid

15:02

Tallinna koalitsioon hoiaks presidendi valijameeste jagamisel tava

14:57

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur debatt energeetikast

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

14:31

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

14:25

Üleriigiliselt tuntud demokraat pidi Texase eelvalimistel kaotust tunnistama

14:15

Erik Gamzejev: Mihhail Stalnuhhini karuteene Ida-Virumaale

13:47

Hvostov: Iraani režiimi toetajatel on erinevalt opositsioonist relvad

uus saade

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

12:18

Vahemerel põles Venemaa tanker Uuendatud

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

08:55

Meedia: Vene õhutõrje tulistas Rostovi oblastis alla oma kopteri Uuendatud

11:53

Sri Lanka ranniku lähedal uputas allveelaev Iraani sõjalaeva

03.03

Venemaa jäämurdja rikkus Eesti merepiiri

08:20

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule

07:31

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

03.03

HTM arutab koolides viiepallisüsteemi kaotamist

ilmateade

loe: sport

15:13

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

13:01

Johannes Erm loobub sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest

loe: kultuur

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

09:54

Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

09:49

Tõnu Õnnepalu avaldas uue romaani "Tööpäev"

loe: eeter

14:31

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

13:38

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

12:36

Tõnis Niinemets: solvavat ja üleolevat nalja ma ei tee

09:01

Eesti Laulul kolmandaks jäänud Ollie: kerge lein on ikka

Raadiouudised

12:30

Macron: Prantsusmaa kaitseb Lähis-Ida konfliktis nii oma kodanikke kui liitlasi

12:25

Raadiouudised (04.03.2026 12:00:00)

11:45

Plaanitav seadusemuudatus võimaldaks e-konsultatsiooni kasutada ka plaanilise psühhiaatrilise ravi korral

10:40

Viljandi linna noortekeskus otsib uusi ruume

10:30

Sotsiaaltöötajad: kedagi ei saa sundida abi vastu võtma

10:05

Eestis on 17 000 majapidamist, kes pole kasutanud võimalust liituda ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga

09:25

Raadiouudised (04.03.2026 09:00:00)

03.03

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

03.03

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

03.03

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo