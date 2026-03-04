Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur debatt energeetikast
Krõbe talvekülm ja suurenenud tarbimine hoidsid ka veebruaris elektri hinda väga kõrgel. Millised võimsused aitaksid seda alla tuua? Kuidas kõrge elektri hind mõjutab Eesti konkurentsivõimet? Neid küsimusi esitab täna parlamendierakondade esindajatele ETV saade "Esimene stuudio".
Stuudios väitlevad Andres Sutt (Reformierakond), Marek Reinaas (Eesti 200), Lauri Laats (Keskerakond), Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Evelin Poolamets (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja Kristjan Järvan (Isamaa).
"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuhid on Liisu Lass ja Andres Kuusk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi