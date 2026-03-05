X!

Kodutarbijate gaasihindadesse tekkis tavatult suure lõhe

Elenger ja Alexela on harilikult müünud kodutarbijale gaasi üsna sarnase kuupmeetrihinnaga, praegu on aga hinnalahknevused tavapärasest suuremad. Gaasimüüjad põhjendavad seda pingelise olukorraga Iraanis, mis teeb edasised hinnaprognoosid väga keeruliseks.

Alexela pakub praegu kuupõhiselt fikseeritud hinnaga kodugaasi märtsist 0,669 euroga kuupmeetri eest, samas kui Elengeri hind on 0,598 eurot kuupmeetrist. Aprilli gaasi hind kodutarbijale on Alexelal 0,550 eurot kuupmeetrist, aga Elengeril jääb see samale tasemele nagu märtsis ehk kuupmeeter maksab 0,598 eurot.

Niisugune hinnalahknevus on Eesti gaasimüüjate vahel tavatu, sest harilikult liiguvad Alexela ja Elengeri hinnad üsna ühes rütmis ja erinevad minimaalselt.

Alexela elektri- ja gaasikaupleja Magnus Truupõld ütles ERR-ile, et hinnapoliitika põhimõtteid ei ole nad muutnud. Suurem hinnavahe tuleneb eelkõige sellest, millisel hetkel iga müüja oma järgmise kuu hinna fikseerib ja millise turuinfo pealt seda tehakse.

"Gaasihinnad on viimastel nädalatel olnud väga volatiilsed ning päevased liikumised võivad olla ka mitukümmend protsenti ühes või teises suunas, seetõttu mõjutab hinnataset märgatavalt, kas hind pannakse paika soodsamal või kallimal päeval," selgitas Truupõld.

Ka Elengeri kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm tõi tavatute hinnaerinevuste põhjuseks selle, et volatiilsetel aegadel on suurem mõju sellel, kuidas ja millisel ajal on keegi oma gaasi hankinud ja hinnariske juhtinud.

"Elengeri eesmärk on olnud kliendihinda võimalikult stabiilsena hoida, meie kodukliendi paindliku paketi hind jääb aprillis märtsiga samale tasemele," lisas Tumm.

Truupõllu sõnul pani Alexela aprillikuu hinna lukku 27. veebruaril, mil turu signaalid viitasid, et aprilli hind võiks kujuneda eelnevast kuust soodsamaks.

"Hollandi gaasibörsi TTF hinnad püsisid mõistlikul tasemel ning soojemate ilmadega vähenesid kiiresti ka Balti-Soome hinnapiirkonna lisapreemiad EEX gaasibörsil TTF suhtes," tõi Truupõld välja.

Pärast seda tõusis geopoliitiliste arengute tõttu turu riskipreemia järsult ning gaasi hind liikus uuesti üles. Truupõld märkis, et sellises olukorras võivadki eri müüjate kuuhinnad ajutiselt rohkem lahkneda.

Nii Alexela kui Elengeri esindajate sõnul on lähikuude hinnaprognoose praegu väga keeruline teha, sest hinnataset mõjutab see, kui kiiresti Iraani sõda lõpeb ning kas ja kui palju saab kannatada energiatootmise infrastruktuur.

"Seda on võimatu ennustada," nentis Tumm.

Truupõld lisas, et praktikas sõltub lähikuude hinnatase paljuski sellest, kas Iraan jätkab rünnakuid LNG tankerite ja Katari gaasi infrastruktuuri vastu või saadakse need rünnakud pidama. Ta märkis, et kui turu riskipreemia taandub ja LNG tarneahelad toimivad tavapäraselt, on kevade-suve hooajalisuse tõttu hinnasurvet üldjuhul vähem, sest tarbimine on madalam.

"Kui aga pinged süvenevad ning LNG logistikas või taristus tekib tõrkeid, võib hind püsida kõrgem ja kõikumised jätkuda," lausus Alexela elektri- ja gaasikaupleja.

Toimetaja: Karin Koppel

