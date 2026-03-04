Nafta hind näitas kolmapäeval stabiliseerumise märke

USA ja Iisrael alustasid möödunud nädalavahetusel sõjalist operatsiooni Iraani islamirežiimi vastu ning nafta hind tõusis hüppeliselt. Kolmapäeval näitas nafta hind aga stabiliseerumise märke ning oli õhtul umbes 81 dollarit barreli kohta.

Kuigi laevaliiklus Hormuzi väinas on peatanud ja Iraan on rünnanud tähtsaid energiarajatisi, pole halvim stsenaarium täitunud ning nafta hind pole ületanud sümboolselt olulist 100 dollari piiri.

Nafta hind on viimastel päevadel tõusnud 30 protsenti ja oli kolmapäeva õhtul 81 dollari juures. Kuna tankerid enam naftat ei vea, täituvad mahutid kiiresti ning Iraak sulgeb juba oma naftavälju.

Kuigi Brenti hind ületas 80 dollari piiri, pole ta viimaste aastate kontekstis eriti kõrgel tasemel. Näiteks pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kerkis nafta hind 128 dollarini.

"Turud on reageerinud ettevaatlikult, nad tahavad oodata ja vaadata. Nüüd ootavad investorid, kui kaua vaenutegevus kestab," ütles andmefirma Welligence analüütik Carlos Bellorin.

USA president Donald Trump teatas juba teisipäeval, et USA merevägi võib vajadusel alustada naftatankerite eskortimist läbi Hormuzi väina. Lisaks andis ta USA Rahvusvahelisele Arenguabi Finantskorporatsioonile (DFC) korralduse pakkuda Pärsia lahe merekaubandusele poliitilise riski kindlustust ja finantstagatisi.

USA rahandusminister Scott Bessent ütles kolmapäeval samuti, et Trumpi administratsioon koostab meetmeid, mis peaksid leevendama tarnehäireid.

Pärast konflikti puhkemist on Euroopas kerkinud veel ka gaasi hind. Katari riiklik energiafirma QatarEnergy teatas juba esmaspäeval, et peatas veeldatud maagaasi (LNG) tootmise seoses Iraani rünnakutega ettevõtte kahele peamisele gaasitöötlemise rajatisele

Hiljuti teatas QatarEnergy, et ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi ning nimetas tekkinud olukorda vääramatu jõu (force majeure) juhtumiks. Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et see võib viidata sellele, et Katar ei kavatse oma gaasijaamu lähiajal taaskäivitada.