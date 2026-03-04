Iisrael ründas Teheranis tähtsat sõjaväekompleksi

Iisrael teatas kolmapäeval, et ründas Teheranis suurt Iraani sõjaväekompleksi, kus asuvad revolutsioonilise kaardiväe, eliitüksuse Quds ja paramilitaarse Basiji jõudude juhtimiskeskused.

"Mõni aeg tagasi viis Iisraeli õhuvägi Iisraeli kaitsejõudude (IDF) luure täpsel juhtimisel lõpule laiaulatusliku rünnaku suurele sõjaväekompleksile Teherani idaosas," teatas Iisraeli kaitsevägi avalduses.

Sõjaväe teatel asusid kompleksis ka teised Iraani julgeolekuasutused, sealhulgas luuredirektoraat, sisejulgeolekujõud ja Iraani kübersõja üksus.

STRUCK: A large Iranian terror regime military compound in eastern Tehran.



Struck command centers in the compound include:



* The IRGC headquarters

* The Intelligence Directorate headquarters

* The 'Basij' headquarters

* The 'Quds Force' headquarters

* The Internal Security… pic.twitter.com/XBvXqks29R — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

IDF-i teatel osales operatsioonis üle 100 hävitaja ning sõjaväekompleksile heideti üle 250 pommi.

"Peakorterit rünnati ajal, mil sealt tegutsesid Iraani terrorirežiimi töötajad, kes vastutasid kampaania juhtimise, Iisraeli riigi ja piirkonna riikide vastaste terroriplaanide teostamise ning Iraani tsiviilisikute mahasurumise eest," teatas IDF.

Üks õhuvägede ohvitser ütles, et Iisraeli rünnakutes on hukkunud tuhandeid Iraani sõdureid.

"Viimase kahe päeva jooksul oleme tapnud tuhandeid Iraani sõdureid," ütles Iisraeli õhuvägede kolonel. Ta ütles, et osales viimases rünnakute laines Iraani sõjaväekompleksile.

"Sekund enne pommide heitmist vaatasin paremale ja vasakule ning nägin enda kõrval kümneid hävitajaid. Nad lendasid vabalt, heites alla täpset laskemoona ja hävitasid sihtmärke," märkis ohvitser.

USA üksusi Lähis-Idas juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM) teatas samas kolmapäeva õhtul, et jätkab Iraanile kuuluvate raketiheitjate hävitamist.