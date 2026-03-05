X!

Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak

uudised
Vene strateegilised pommitajad Tu-160 Engelsi sõjaväelennuväljal.
Vene strateegilised pommitajad Tu-160 Engelsi sõjaväelennuväljal. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
uudised

Venemaa Saraatovi oblasti kahte suurimat linna tabas ööl vastu neljapäeva Ukraina võimas õhurünnak, mida oblasti juht nimetas aasta suurimaks.

Saraatovit ja selle naaberlinna Engelsit, kus asub Vene strateegiliste õhujõudude lennuväli, raputas üle kuuekümne võimsa plahvatuse. Samal ajal kui kohalikud võimud püüdsid elanikke rahustada, möllasid piirkonnas tulekahjud ja mõned rajoonid jäid elektrita, kirjeldas toimunut Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina neljapäeva varahommikul Vene meediale viidates.

Droonirünnak algas umbes kell 23.00 ja kestis mitu tundi. Pealtnägijate sõnul oli taevas linnade kohal sõna otseses mõttes plahvatustest ja õhutõrjetegevusest valge. Kohalikud elanikud loendasid vähemalt 60 plahvatust.

Rünnaku tagajärjel puhkes ühes Saraatovi rajoonis ulatuslik tulekahju, mida ei saadud mitu tundi kontrolli alla. Nii Saraatov kui selle vastas, Volga jõe teisel kaldal asuv Engelsi linn jäid kahjustatud elektriliinide tõttu osaliselt elektrita.

Oblasti kuberner Roman Busargin nimetas rünnakut aasta suurimaks. Ametlike teadete kohaselt sai kolm inimest surma ja kahjustada sai ka tsiviilinfrastruktuur.

Kuigi Venemaa kaitseministeerium teatas 48 drooni allatulistamisest, väidavad Ukraina allikad, et tabati regiooni kahte tähtsaimat objekti.

Nii sai tabamuse Saraatovi naftatöötlemistehas, kus puhkes ulatuslik tulekahju.

Rünnati ka Engels-2 lennuvälja, kus on Venemaa strateegiliste pommitajate Tu-95MS baas.

Ukraina on valmis olukorra paranemisel kolmepoolseks kohtumiseks

Ukraina on valmis rahukõneluste uueks vooruks USA ja Venemaaga niipea, kui julgeolekuolukord seda võimaldab, teatas kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski arutas suhtlust Ameerika poolega Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umeroviga ning rõhutas Ukraina valmisolekut kolmepoolseks diplomaatiliseks tööks kohe, kui julgeolekutingimused seda võimaldavad.

"Rääkisin Rustem Umeroviga tema suhtlusest Ameerika poolega. Jätkame suhtlust Ühendriikidega praktiliselt igapäevaselt," sõnas riigipea.

Presidendi sõnul ei ole praegu Iraani ümber toimuva olukorra tõttu vajalikke signaale kolmepoolse kohtumise pidamiseks.

"Kuid niipea, kui julgeolekuolukord ja laiem poliitiline kontekst lubavad meil kolmepoolset diplomaatilist tööd jätkata, siis seda ka tehakse. Ukraina on selleks valmis," rõhutas Zelenski.

Samuti tänas riigipea luuret, presidendikantseleid ja teisi teenistusi astutud sammude eest, mis teevad võimalikuks edasised vangidevahetused.

"Töötame selle nimel, et tuua kõik oma inimesed Venemaa vangistusest koju. Loodame headele uudistele," sõnas Zelenski.

Riigipea pidas kolmapäeval ühtlasi ülemjuhataja peakorteri koosoleku, mille käigus arutati rindel valitseva olukorra, aktiivsete operatsioonide tagamise ja riigikaitsega seotud küsimusi, edastas uudistekanal Ukrinform.

"Pidasin peakorteri koosoleku rinde, Ukraina aktiivsete operatsioonide tagamise ja meie kaitsega seotud küsimustes," ütles Zelenski.

Riigipea rõhutas, et Ukraina positsioonid rindejoonel, kaitsetootmine ja võime nurjata Venemaa plaane moodustavad riigi tugevuse vundamendi suhetes võtmepartneritega ning tugevdavad Ukraina diplomaatiat.

"Tänan iga Ukraina sõdalast, kes tagab Ukrainale tõeliselt tugevad positsioonid," toonitas president.

Zelenski sõnul anti koosolekul vastavad juhised kaitseminister Mõhhailo Fedorovile ja väejuhatusele.

Ukraina riigipea märkis varem päeval, et Venemaa väed on teatud rindelõikudes nõrgemaks jäänud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, BNS

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:38

Varguste arv oli mullu viimase 10 aasta suurim

07:14

Taani gaasikatelde keelust on saanud valimiste üks võtmeteema

07:13

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule Uuendatud

07:08

Põllumajandusministeerium kavandab rannakalanduse reformi

07:06

Põhja-Euroopa riigid hakkavad koostama ühiseid evakueerimisplaane

06:59

Saatse saapa ümbersõiduteed võiksid sügiseks valmis saada

06:19

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi

05:50

Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak

04:30

Kodutarbijate gaasihindadesse tekkis tavatult suur lõhe

04:28

Valitsus võib pakkuda tanklatele riigikütust

uus saade

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

04.03

Vahemerel põles Venemaa tanker Uuendatud

04.03

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva Uuendatud

04.03

Meedia: Vene õhutõrje tulistas Rostovi oblastis alla oma kopteri Uuendatud

04.03

Eesti erilend Omaanist kasutab ära soodsat ajaakent

07:13

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule Uuendatud

04.03

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

04.03

Tsahkna: neljapäeval väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet

04.03

Noored süüdistavad kahte muusikalilavastajat ahistamises

04.03

Lähis-Ida sõjategevuse tõttu kallines kütus Eesti tanklates märgatavalt

ilmateade

loe: sport

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

loe: kultuur

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Galeriis Artrovert avati Kristel Schwede foto- ja maalinäitus

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

Ülevaade. Murmurs 2026. Leedu uute talentide esindusfestival

loe: eeter

04.03

Galerii: "Meie Bingo!" saates astub esimesena mängu sõpruskond Tartumaalt

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

04.03

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

04.03

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

Raadiouudised

04.03

Pärnus võtsid mõõtu noored elektroonikud

04.03

Homme väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

04.03

Päevakaja (04.03.2026 18:00:00)

04.03

Püsivalt külm talv säästis küll kruusateid, kuid keerulisem aeg on alles ees

04.03

Arheoloogilised kaevamised Siuru ehitusplatsil algavad aprillis-mais

04.03

Rootsi valvab esimest korda oma hävitajatega Islandi õhuruumi

04.03

Raadiouudised (04.03.2026 15:00:00)

04.03

Macron: Prantsusmaa kaitseb Lähis-Ida konfliktis nii oma kodanikke kui liitlasi

04.03

Raadiouudised (04.03.2026 12:00:00)

04.03

Plaanitav seadusemuudatus võimaldaks e-konsultatsiooni kasutada ka plaanilise psühhiaatrilise ravi korral

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo