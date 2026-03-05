Varguste arv oli mullu viimase 10 aasta suurim

2025. aastal kasvas varavastaste kuritegude arv kahe protsendi võrra. Levinuimad olid vargused, millele järgnesid kelmused ning omastamised. Varguste arv oli 2025. aastal suurim pärast 2015. aastat, selgub justiitsministeeriumi kuritegevuse ülevaatest.

Enamik vargustest (7095 juhtumit) pandi toime kauplustest, neist valdav osa süstemaatiliste varaste poolt (inimene on vargusega vahele jäänud vähemalt kolme korral). Varguseid eluruumidest oli 5340 ning sõidukivarguseid 128.

Maakondadest registreeriti varguseid 10 000 elaniku kohta kõige rohkem Tartumaal (102).

Kokku registreeriti 2025. aastal 28 033 kuritegu, mida on üks protsent vähem kui 2024. aastal.

Isikuvastaste kuritegude arv vähenes möödunud aastal nelja protsendi võrra.

Vägivalla­kuritegude enamiku moodustas kehaline väärkohtlemine, mida registreeriti 2025. aastal 5209, mida on 203 juhtumit vähem kui aasta varem.

Mullu registreeriti 28 tapmist ja mõrva (katsetega), 2024. aastal oli neid juhtumeid 33.

Raskete tervisekahjustuste tekitamist registreeriti 81 korral, 2024. aastal oli neid 34.

Maakondadest registreeriti vägivallakuritegusid 10 000 elaniku kohta kõige rohkem Ida-Virumaal (104).

Liikluskuritegude arv vähenes 2025. aastal viie protsendi võrra. Eelmisel aastal registreeriti 2568 juhtumit, mida on 146 juhtumit vähem kui aasta varem. Liikluskuritegudest valdava osa moodustasid endiselt joobes sõidukijuhtimine ning süstemaatiline juhtimisõiguseta sõidukijuhtimine.