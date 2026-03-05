Remo Holsmer lahkub Cramo Eesti tegevjuhi ametist

Cramo Eestit kuus aastat juhtinud endine Reformierakonna mõjukas poliitik Holsmer ütles, et ettevõte on jõudmas uude arenguetappi.

"Tunnen, et minu panus on antud, ettevõtte positsioon on tugev ning aeg on juhtimine järgmisele inimesele edasi anda," kommenteeris Holsmer. "Edasiste sammude osas võtan aega otsustada, milliste väljakutsetega oma tööelus järgmisena edasi liikuda."

Üle viie aasta Cramo Eesti müügiosakonda juhtinud Kaur Adamson asub tegevjuhi ametisse aprilli alguses. Holsmeri sõnul on Adamson olnud võtmetegija uute ärisuundade käivitamisel, mis toetasid ettevõtte tegevust ka ehitusturu madalseisu ajal.

Ettevõttest lahkub ka senine juhatuse liige ja finantsjuht Merike Katkosilt, kes töötas Cramos 27 aastat.

Cramo Estonia AS on ehitusseadmete ja -vahendite rendiettevõte, mis kuulub Boels-Cramo kontserni.

Cramo on Eesti renditurul enda teatel turuliider, pakkudes ehitusseadmeid, -tööriistu ja -teenuseid. Cramol on Eestis 20 osakonda, milles töötab kokku 190 inimest.