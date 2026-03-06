X!

Ülevaade: milleks kulub heitkoguste müügist saadud kaks miljardit

Majandus
Elektrijaama korstnad.
Elektrijaama korstnad. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Majandus

Eesti on saanud Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist (ETS) aastate jooksul kaks miljardit eurot ning seda raha on suunatud transporti, hoonete energiatõhususse ja taastuvenergiaprojektidesse. ERR tegi ülevaate, milleks ja millised summad on kulunud.

Aruteludel heitkogustega kauplemise süsteemi ja selle muutmisvajaduse üle on Eestis sagedaseks argumendiks toodud, et Eesti on süsteemi kaudu saanud kaks miljardit eurot, mille abil on ehitatud raudteid, ostetud ronge ja renoveeritud maju.

ERR uuris kliimaministeeriumilt, mida täpsemalt on aastate jooksul nende kahe miljardi euro eest Eestis ära tehtud.

Kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas ütles, et heitkogustega kauplemise süsteemi tulud on mõeldud investeeringuteks inimeste elukeskkonna parendamisse ja vähem saastava tehnoloogia kasutuselevõttu.

"Moel või teisel on see raha jõudnud pea igasse Eestimaa nurka näiteks renoveerimistoetuste, lasteaedade-hooldekodude korda tegemise, raudteeliikluse arendamise ja ettevõtete innovaatilistest algatuste toetamise kaudu. Tervikuna on Eesti heitkogustega kauplemise süsteemist netokasusaaja ehk saame sealt rohkem tulu, kui ettevõtted sinna maksavad," lausus Klaas.

Perioodil 2013.-2020. aastani on suurim osa ehk 118,503 miljonit kvoodiraha laekumisest ette nähtud energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamisele avaliku sektori hoonetes.

Ehkki see periood on lõppenud, ütles kliimaministeeriumi kommunikatsiooniosakonna kohusetäitja Karoli Noor, et kõik summad ei ole veel välja makstud. Eelarvesse on need kulud planeeritud ja projektid tegemisel.

Meede jagunes kaheks alammeetmeks: kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse hoonete rekonstrueerimine, mille abil muudetakse omavalitsustes 26 hooldekodu, lasteaedu ja muid omavalitsuste maju.

39,483 miljonit eurot kvoodiraha kulub katseprojektidele, mille eesmärk on toetada kliimamuutustega kohanemist ja muutuste mõju leevendamist.

See summa hõlmas ka Tallinnale 15 elektribussi ostmist ja laadimistaristu arendamist ning kahe soojuspuuraukudel põhineva soojuspumpjaama rajamist: Tallinnas Tiskres võimsusega kuni 74 kilovatti ja Roosna-Allikul kuni 400 kilovatti.

Lisaks sai rahvusraamatukogu endale soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi, mis sinna rekonstrueerimisel paigaldati.

Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamiseks transpordis mõeldud meetme eelarve on 38,489 miljonit eurot. Eesmärk on hoogustada biometaani tootmist ja tarbimist ning toetuse abil on Eestis alates 2018. aastast toodetud 942 000 megavatt-tundi biometaani.

Korterelamute energiasäästumeetme eelarve oli 22,913 miljonit eurot. Selle eest rekonstrueeriti 19 kortermaja, 823 korterit ja kokku üle 49 000 ruutmeetri elamispinda, mis andis kokku energiasäästu 4240 megavatt-tundi aastas ehk võrreldes projektieelse ajaga säästeti 59 protsenti energiat. Meetme tegevused lõppesid 2024. aastal.

8,329 miljonit eurot kvoodiraha nähti ette rahvusvaheliseks koostööks Eestis arendatud lahenduste eksportimiseks. See tähendab, et maksti toetust Eestis välja töötatud või siin lisandväärtuse saanud lahenduste, teenuste ja toodete viimiseks arenguriikidesse, et aidata neil kliimamuutusi leevendada või nende mõjuga kohandada.

Niisuguseid projekte viidi ellu 27 ja need toimusid Keenias, Tansaanias, Ukrainas, Gruusias, Costa Rical, Namiibias, Aserbaidžaanis, Kasahstanis, Grenadas ja Bangladeshis.

Kõige väiksem osa 2013.-2020. perioodi laekumistest, 5,367 miljonit eurot suunati üleujutusriskide maandamiseks. Meetme eesmärk on hoida ära või vähendada üleujutustega seotud riskipiirkondades üleujutuste tagajärgi.

Avati kolm taotlusvooru, mille tulemusel tehti üheksa üleujutusohuga piirkonna uuringud ja üheksa ehituslikku projekti Paides, Sindis, Pärnus, Haapsalus, Keilas, Kuressaares ja Hiiumaal.

Edasi arendati ka üleujutuste ja veetaseme kaugseirepõhist teenust, mille kaudu saab üleujutuste kohta ruumilist operatiivinfot keskkonnaagentuuri ilmateenistuse kodulehel.

Perioodi 2021-2029 kvoodiraha puhul on paljud kulutused alles ees, eelarved aga planeeritud vastavalt riigieelarvestrateegiale aastateks 2026-2029.

Uute elektrirongide soetamiseks tuli meetmest 56,175 miljonit eurot. 584,833 miljonit eurot on mõeldud Rail Balticu rajamise rahastamise toetuseks ning 50 miljonit eurot Rail Balticu veeremiga seotud varustuseks.

163,805 miljonit eurot kvoodiraha suunatakse avaliku sektori hoonete energiatõhususe arendamiseks ja seni on ära tehtud 26 projekti.

Kestliku ühistranspordi arendamiseks on 45 miljonit eurot ning selle eest saab Piirissaare-Laaksaare liinile hõljuki, Tallinnale elektribussid/trollid ning maakonnaliinidele vähese heitega sõidukid. Lisaks kulub sellest meetmest raha, et valmistada ette reisirongiliikluse taktipõhist liiklusgraafikut, pikendada platvorme ja rajada tunneleid ning arendada saarte ühenduse elektrilaevade kaldtaristut.

11,8 miljoni euroga toetatakse ühistranspordi ligipääsetavust ehk parandatakse ligipääsu Jäneda, Lehtse ja Nelijärve raudtee peatuskohtadele.

Kvoodirahast 103,045 miljonit eurot suunati Tallinna-Tartu, Tapa-Narva ja Lagedi-Muuga lõikudel raudteevõrgustiku elektrifitseerimisse ning Soodevahe ühisdepoo ning Rail Balticu ja Elroni rongide hooldusdepoo rajamisse.

18,4 miljonit eurot on ette nähtud, et arendada elektri- ja vesiniku laadimistaristut ning 10 miljonit vähese heitega sõidukite kasutuselevõtuks ehk elektriautode ja -jalgrataste soetamise toetuseks ja elektriautode laadimistaristu soetamise toetuseks kortermajade piirkondades.

Avaliku sektori hoonete energiatõhususe arendamise eelarve on 271,191 miljonit eurot, mille toel on seni tehtud ära 26 projekti. Selle meetme abil on ehitatud näiteks siseakadeemiale ühiselamu ja õppehoone.

59,550 miljoni euroga toetatakse kliimaenergiapoliitika eesmärkidega katseprojekte, näitena tõi kliimaministeerium välja muu hulgas loodusmaja ehituse ja Eesti-Läti ühise meretuulepargi Elwind eelarendamise.

Elektrihinna tõusu leevendusmeetmeks tuli kvoodirahast 78,551 miljonit eurot, millest 16 miljonit kulus elektrihinna tõusu leevendamiseks vähekindlustatud leibkondadele 2021.-2022. aastal ning 2022.-2023. aastal kulus samaks eesmärgiks meetmest 62,5 miljonit eurot.

Energiatõhususe ja puhaste tehnoloogiate alase teadus- ja arendustegevuse toetamiseks heitkogustega kauplemise süsteemi sektoris on meetmes 57,160 miljonit eurot ning selle kaudu toetatakse vesinikuprojekte kolmes Eesti ettevõttes: Elcogen, Skeleton Technologies ja Stargate Hydrogen.

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtuks eraldatakse 32,686 miljonit eurot ja avatud taotlusvooru kaudu sai toetust kolm projekti: rohevesiniku tehase rajamine Narva linna, mille taga on Elme Messer HYDG, Eesti Energia rohevesiniku terviklahenduse pilootprojekt ning Derivaat NH3 plaan toota roheammoniaaki Paldiskis.

25 miljonit eurot kvoodiraha on ette nähtud laevaehitusettevõtetele, et nad laevad taastuvenergiale ümber ehitaks ning 16,503 miljonit eurot suunati energiatõhusa parvlaeva ehitusse.

Omavalitsuste haridushoonete energiatõususe parandamiseks on kvoodirahast ette nähtud 14,54 miljonit eurot ja selle eest on näiteks Narva kesklinna gümnaasium ümber ehitatud.

Tervishoiuasutuste energiatõhususe tõstmise meetme kaudu on ette valmistatud Kuressaare ja Narva haigla uuendused, meetme eelarve on 3,529 miljonit eurot.

Kirde-Eestisse tuuleenergia tootmisvõimsuste rajamiseks näeb riigieelarve strateegia ette kvoodirahast 37 miljoni euro kasutamise. Meetme raames investeeriti õhuseireradaritesse ja raadioluuresüsteemidesse, et vabastada osa Kirde-Eesti alasid riigikaitselistest kõrguspiirangutest.

Rahvusvahelise kliimapoliitikakoostöö jaoks läheb 16,2 miljonit eurot. See summa hõlmab arenguriikides kliimaeesmärkide saavutamist toetavate koostööprojektide toetamist ja abi andmist. Näitena tehtust tõi kliimaministeerium välja Timbeteri puidumõõtmistehnoloogia kasutuselevõtu Costa Rica metsamajanduse tõhustamiseks, Keenia pagulaslaagris rajatud päikeseenergial töötavad mobiilsed õppekeskused ning Tansaanias tehtud süsinikukrediidi programmi katserakenduse.

Kvoodirahast 15,765 miljonit eurot kulub rahvusvahelise kliimapoliitika ja biokütuste aruandluseks ning kasvuhoonegaaside kauplemissüsteemide koordineerimiseks ja arendamiseks. Meetme tulemusel valmib riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalik kliimapoliitika ja biokütuste aruandlus.

16,650 miljoni euroga on plaanis teha uuringuid ja analüüse, mis panustavad kliimaeesmärkidesse, 10 miljoniga kaasrahastatakse kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud koostööprojekte kõrgkoolides ja omavalitsustes ning 3,6 miljonit läheb koostööprojektidele, millega parandatakse ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks.

Ökosüsteemide kaitset ja taastamist toetatakse CO2 rahast 10 miljoni euroga ning selle summa sisse kuuluvad looduskaitse-, sealhulgas taastamistööd, et saavutada elupaikade ja liikide soodsat seisundit. Näiteks on tehtud erakorralisi töid üksikobjektidel nagu Tülivere tamm ja Huuksi mõisapargi puud, et tagada nende säilimine ja ohutus.

Ida-Virumaal kliimaeesmärke toetavatesse tegevustesse panustatakse kuus miljonit eurot, metsastamise toetuseks 4,35 miljonit eurot ja erametsade kliimakindla majandamise toetuseks 3,775 miljonit eurot.

3,5 miljonit eurot kulub selleks, et viia suuremates põllumajandusettevõtetes läbi süsinikuaudit või tõsta nende ressursitõhusust. 1,8 miljonit aga suunatakse väikesaartele taastuvenergia lahenduse paigaldamiseks.

Üheksa miljoni euroga arendatakse energiasäästlikke valguslahendusi, muu hulgas vahetatakse kultuuriasutuste vanad lambid uute LED-lampide vastu, mis võimaldab 75-protsendilist energiasäästu.

6,5 miljonit eurot on ette nähtud vee-ettevõtetes reoveepuhastusele kulutatava elektrienergia hulga vähendamiseks.

Euroopa Liidu kümme liikmesriiki tegid hiljuti avalduse, et heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) tuleks ümber vaadata ning ehkki Eesti allkirjastanute hulgas ei olnud, kinnitas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et ka valitsuse hinnangul peaks süsteemi reformima.

Toimetaja: Karin Koppel, graafika: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:23

Haridusteadlased peavad mõistlikuks kaotada koolides arvuline hindamine

06:21

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

06:16

Trump: pean Iraani uue kõrgema juhi isiklikult heaks kiitma

06:15

Kliimakindla majanduse teekaartide valmimine venib

05:33

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi

04:41

Ülevaade: milleks kulub heitkoguste müügist saadud kaks miljardit

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Trump ärgitas Zelenskit Venemaaga kokkuleppele jõudma

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

05.03

Valitsus võib pakkuda tanklatele riigikütust

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

04.03

Noored süüdistavad kahte muusikalilavastajat ahistamises

04.03

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva

05.03

Eestikeelne lasteaed jättis muukeelsed lapsed ukrainlastega samale pulgale

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

ilmateade

loe: sport

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

loe: kultuur

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

05.03

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

loe: eeter

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

05.03

Personaaltreener: käputäie liigutustega saab kodus enamasti keha treenitud

05.03

Karolin Jürise: välismaal teise eestlase kohtamine teeb südame soojaks

05.03

Koomik Sander Õigus: Eestis naerdakse ka väga süngete teemade üle

Raadiouudised

05.03

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

05.03

Ringhäälingumuuseum tahab Türilt ära kolida

05.03

Valitsus otsustas korraldada maatuuleparkide vähempakkumise

05.03

Erakonna ERK liikmete arv langes alla viiesaja

05.03

Politsei tahab hakata liiklusjärelevalves droone kasutama

05.03

Raadiouudised (05.03.2026 15:00:00)

05.03

Tartus avatakse järgmisel õppeaastal uus Montessori klass

05.03

Saatse saapa ümbersõiduteed võiksid sügiseks valmis saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo