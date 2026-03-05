Kallase sõnul kardavad Pärsia lahe riigid kodusõja puhkemist Iraanis

Lähis-Ida riikide esindajad on Euroopa Liidu diplomaatidele öelnud, et nad on mures võimaliku kodusõja puhkemise pärast Iraanis seoses USA ja Iisraeli alustatud õhurünnakutega sellele, ütles EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas neljapäeval.

"Kui me räägime piirkonna riikidega, siis on nad mures Iraani [võimaliku] kodusõja ja seal toimuva pärast," ütles ta enne videokonverentsi EL-i välisministrite ja Pärsia lahe Araabia riikide Koostöönõukogu esindajatega, et arutada olukorda Iraanis ja laiemas Lähis-Idas.

Kallase kinnitusel soovib EL edendada diplomaatilist lahendust. "Sõjad lõpevad tegelikult diplomaatiaga ja diplomaatiale peab siin olema ruumi, et sellest eskalatsioonitsüklist välja tulla," ütles ta ajakirjanikele.

Euroopa Liit on äärmiselt mures ka julgeoleku pärast piirkonna meredel ja püüab hoida selliseid kaubandusteid nagu Hormuzi väin avatuna, ütles Kallas. Kuna Euroopa Liit ei sõltu Pärsia lahe riikide naftast, ei avaldanud sealsed rünnakud EL-i varustuskindlusele erilist mõju.

Konflikt on süvendanud ka vaidlust Ameerika Ühendriikide ja Hispaania vahel, kusjuures Washington ähvardas katkestada kaubanduse Madridiga, kuna Hispaania keeldus lubamast USA lennukitel kasutada Lõuna-Hispaanias ühiselt opereeritavaid mereväe- ja õhuväebaase Teherani vastu suunatud õhurünnakuteks.

Hispaania on mõistnud USA ja Iisraeli pommitamised Iraanile hukka. Valge Maja teatas kolmapäeval, et Hispaania on nõus koostööd tegema, kuid Madrid on seda eitanud.

Küsimusele tüli kohta vastas Kallas, et loodab, et Washington austab eelmisel aastal sõlmitud kaubanduslepingut, mis kehtib kõigile EL-i liikmesriikidele.