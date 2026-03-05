USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iisraeli sõjalennukid kontrollivad täielikult Iraani õhuruumi ning hävitavad islamiriigi maa-aluseid raketibaase. Sealsed raketiheitjad hävitatakse siis, kui Iraan alustab baasidest rakettide tulistamist.

USA ja Iisraeli sõjalennukid ning droonid tiirlevad baaside kohal. Samal ajal ründavad baase ka pommitajad, mida kinnitavad viimastel päevadel tehtud satelliidipildid.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et USA ja Iisraeli rünnakud vähendavad Teherani võimet vastulööke anda. "Me näeme, et Iraani võime meid ja meie partnereid rünnata väheneb," ütles admiral Brad Cooper.

Cooperi sõnul on USA ja Iisrael hävitanud sadu rakette, raketiheitjaid ja droone. Analüütikute sõnul on võimalik, et suur osa Teherani allesjäänud rakettidest asub maa-alustes baasides, mille asukohad on enamasti USA ja Iisraeli sõjaväele teada.

Kuna Iraani õhutõrje on suures osas rivist väljas, on USA ja Iisrael saatnud oma luurelennukid raketibaaside lähistele. Analüütikute sõnul antakse löök baasi pihta siis, kui seal täheldatakse aktiivse tegevuse märke.

Analüütikute sõnul on lõunapoolse Shirazi linna lähedal asuvat baasi mitu korda rünnatud. Ka mitmed teised fotod paljastavad, et USA ja Iisraeli väed on andnud maa-aluste baaside pihta võimsaid õhulööke.

"Neid rünnakuid viiakse läbi lainetena, kus nad hävitavad korraga kaks või kolm sihtmärki," ütles USA armee endine raketiekspert Colin David.

Analüütikute sõnul on peaaegu kõik raketibaasid maa all. Nende juures asuvad aga ka maapealsed hooned, teed ja sissepääsud, mis võimaldavad neid satelliidifotode põhjal tuvastada. Pentagon ja Iisrael on aastaid tegelenud selliste rajatiste kaardistamisega.

Iraan siiski jätkab veel drooni- ja raketirünnakuid. Võimalik, et režiim hoiab mõningaid oma võimsamaid ja pikima ulatusega rakette reservis.

"Keegi ei suuda nende arsenali kokku lugeda. See tähendab, et on ebakindlust selle osas, kaua need vastu peavad," ütles Washingtonis asuva mõttekoja CNA Corp analüütik Decker Eveleth.

USA staabiülemate ühendkomitee juht kindral Dan Caine ütles kolmapäeva õhtul, et Iraani välja tulistatud ballistiliste rakettide arv on konflikti esimesest päevast alates vähenenud 86 protsenti.

The Wall Street Journali teatel puudub Iraanis praegu ka rakettide väljatulistamisel tsentraalne juhtimine. Islamirežiim üritas nii tagada, et USA ja Iisraeli tegevus ei kahjustaks sõjaväe reageerimisvõimet.