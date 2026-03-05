X!

Sõda Iraanis: Aserbaidžaan sulgeb 12 tunniks õhuruumi lõunapiiril

Aserbaidžaani juht Ilham Alijev kohtus oma julgeolekunõukoguga
Aserbaidžaani juht Ilham Alijev kohtus oma julgeolekunõukoguga
Aserbaidžaani teatel lendasid neli Iraani drooni üle piiri ja Bakuu teatas neljapäeva õhtul, et sulgeb 12 tunniks õhuruumi lõunapiiril. Aserbaidžaani juht Ilham Alijev süüdistas aga Iraani terrorismis ja ähvardas kättemaksuga.

Alijev kohtus oma julgeolekunõukoguga ja hoiatas, et Iraan kahetseb oma droonirünnakuid. 

"Need häbitud inimesed, kes meie vastu selle terroriakti toime panid, kahetsevad seda. Me ei lepi selle Aserbaidžaani vastu suunatud alusetu terroriakti ja agressiooniga. Meie relvajõududele on antud korraldus ette valmistada ja rakendada vastumeetmeid," teatas Alijev. 

Alijev kordas veel, et Aserbaidžaan ei luba ühelgi riigil oma territooriumi kasutada naaberriikide vastu suunatud rünnakute korraldamiseks. 

Bakuu teatas neljapäeva hommikul, et kaks Iraani drooni lendasid üle piiri. Hiljem teatas Aserbaidžaani kaitseministeerium, et tuvastas neli Iraani armee poolt teele saadetud drooni. Iraani rünnaku tõttu sai neli inimest vigastada.

Iisraeli välisminister  Gideon Sa'ar mõistis Iraani rünnaku hukka ja ütles oma Aserbaidžaani kolleegile, et riik jätkab rünnakuid islamirežiimi vastu. 

"See agressioon Aserbaidžaani ja teiste piirkonna riikide vastu on täiesti vastuvõetamatu ja tõestab taas, et Iraani režiim on hullumeelne ja ohjeldamatu. Iisrael on otsustanud jätkata sõjalist operatsiooni kuni selle eesmärkide saavutamiseni," teatas Gideon Sa'ar. 

Iraani režiim süüdistas samas rünnaku toimepanemises hoopis Iisraeli. Iraani välisminister Abbas Araghchi väitis, et Iisrael tahab selliste rünnakutega kallutada avalikku arvamust ja hävitada islamiriigi head suhted naabritega. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times of Israel

