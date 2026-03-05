X!

Sõda Iraanis: tarnehäired ähvardavad alumiiniumisektorit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Lähis-Ida piirkond annab 10 protsenti globaalsest alumiiniumitoodangust ning Iraani sõja tõttu suletakse nüüd tehaseid. Globaalsed varud on juba madalal tasemel ning sõda ähvardab nüüd tuua alumiiniumi tarnekriisi.

Mitmed suured tootjad on juba teatanud, et ei suuda enam oma lepingulisi kohustusi täita. Nende hulgas on ka Qatalumi ja Alba sulatustehased. 

Katari riiklik energiafirma QatarEnergy ei saa enam Qatalumi tehasele gaasi tarnida ning selle täielik taaskäivitamine võib võtta kuus kuni 12 kuud. Alba sulatustehas on maailma üks suurimaid ning nimetas tekkinud olukorda vääramatu jõu (force majeure) juhtumiks, vahendas Financial Times.

"Pärsia lahe sulatustehaste katkestuste ja laevanduse kehv seis on tekitanud kõige teravama tarnekriisi pärast Venemaa-Ukraina häireid," ütles maaklerifirma Britannia Global Markets juht Neil Welsh.  

Lähis-Ida moodustab peaaegu 10 protsenti ülemaailmsest rafineeritud alumiiniumi toodangust. Suurimad sulatustehased asuvad Bahreinis, Kataris ja AÜE-s. Suurimad Pärsia lahe alumiiniumi tarnijad on Euroopa ja USA. 

Alumiiniumi hinnad tõusid juba varem USA tollide ja pakkumise vähenemise tõttu. Andmefirma Refinitiv teatel on USA ladudes alumiiniumi varud erakordselt madalal tasemel, ka Euroopas ja Aasias on varud madalal tasemel.

"USA-s, kus tollid on juba kehtestatud, toob pakkumise vähenemine tõenäoliselt kaasa edasise varude vähenemise, mis omakorda suurendab piirkondlikke lisatasusid ja lühiajalist volatiilsust," ütles finantsfirma StoneX analüütik Natalie Scott-Gray. 

Toimetaja: Karl Kivil

Viimased teleuudised

hea teada

