Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

USA palus Ukrainalt abi Iraani droonirünnakute tõrjumiseks Lähis-Idas, ütles president Volodõmõr Zelenski neljapäeval, lisades, et andis korralduse ekspertabi osutamiseks.

"Me saime Ühendriikidelt palve osutada abi kaitseks Shahedide vastu Lähis-Ida piirkonnas," ütles Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X, viidates Iraani päritolu droonidele, mida Venemaa kasutab ka agressioonisõjas Ukraina vastu.

"Andsin korralduse tagada vajalikud vahendid ja kindlustada Ukraina spetsialistide kohalolu, kes suudavad tagada nõutava turvalisuse," lisas Zelenski.

We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

Samal ajal jätkavad Iisrael ja USA Iraani pommitamist. USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et pärast ajatolla Ali Khamenei tapmist peab tal olema sõnaõigus Iraani järgmise kõrgeima juhi valimisel.

"Khamenei poeg on kergekaallane. Ma pean olema ametisse nimetamisega seotud, nagu Delcyga," ütles Trump intervjuus Axiosele. Trump viitas Venezuelale, kus ajutine president Delcy Rodriguez teeb pärast diktaator Nicolas Maduro vahistamist koostööd USA võimudega.