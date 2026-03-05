Trump vahetas välja sisejulgeolekuministri

Noem võttis sisejulgeolekuministeeriumi juhtimise üle Trumpi teise ametiaja alguses. Noem on viimastel kuudel jäänud tugeva surve alla ning allikate teatel polnud Trump rahul tema viimase esinemisega senati justiitskomisjoni ees, vahendas The Wall Street Journal.

Trump tänas neljapäeval Noemi tema panuse eest ja ütles, et määras ta uueks eriesindajaks. Noem hakkab juhtima julgeolekualgatust, mis vastutab läänepoolkeraga seotud küsimuste eest

Mullin on pärit Oklahoma osariigist ning tema ametisse nimetamine vajab veel senati heakskiitu.

54-aastane Noem oli varem Lõuna-Dakota esimene naissoost kuberner. Noem ületas rahvusvahelise meedia künnise veidi enne Trumpi naasmist Valgesse Majja, kui ilmusid tema avameelsed memuaarid. Noem tunnistas üles, et tappis kunagi oma koera.