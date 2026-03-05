Plaan B alustab Narvas koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga

Urbo Vaarmann teatas, et valimisliidu Plaan B - Narva Linna Pulss saadikud loovad Narva linnavolikogus oma fraktsiooni ja alustavad koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnaga. See sai võimalikuks tänu Ivan Egorovi üleminekule fraktsioonist Respekt valimisliidu Plaan B - Narva Linna Pulss meeskonda.

"Plaan B – Narva Linna Pulss teatab oma fraktsiooni loomisest Narva linnavolikogus. See sai võimalikuks tänu sellele, et meie meeskonnaga liitus noor ja ambitsioonikas poliitik Ivan Egorov. Plaan B – Narva Linna Pulss alustab Narvas koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnaga, et kujundada linnale uus ja töötav linnavõim.," teatas valimisliidu esimees Urbo Vaarmann sotsiaalmeedias.

"Liitun meeskonnaga Plaan B - Narva Linna Pulss. Minu ülesanne on seista narvalaste huvide eest ja panustada linna arengusse," märkis Egorov oma avalduses.

Kuna Egorov lahkus valimisliidu Katri Nimekirja baasil loodud fraktsioonist Respekt, kaotas praegune koalitsioon enamuse. Egorov oli fraktsiooni Respekt aseesimees.

Nüüd on valimisliidul Plaan B (5) ja Keskerakonnal (11) kahe peale uue koalitsiooni loomiseks vajalikud 16 saadikut.

Praegu on koalitsiooni kuuluvatel fraktsioonidel Narva 2.0 (11) ja Respekt (4) kahe peale kokku 15 saadikut. Opositsioonis on esialgu veel Keskerakonna fraktsioon (11) ja valimisliidu Plaan B - Narva Linna Pulss saadikud (5). Kokku on Narva linnavolikogus 31 saadikut.

2025. aasta septembris teatas Rus.ERR, et Katri nimekirja Narva linnavolikogu saadikukandidaadid allkirjastasid poliitilise aususe deklaratsiooni, kinnitades, et ei lähe pärast valimisi üle konkurentide leeri. Allakirjutanute seas oli ka Egorov.