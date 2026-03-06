Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi

Mõned naasnud ukrainlastest olid vangistuses olnud alates 2022. aastast.

"Täna õnnestus meil tagasi tuua 200 meie kangelast, kellest osa oli vangistuses olnud alates 2022. aastast. Naasnute hulgas on nii Ukraina relvajõudude ja ka teiste Ukraina väeosade esindajaid. Mis puudutab nende psühholoogilist ja meditsiinilist seisundit, siis kõik naasnud vajavad kiiret arstiabi," rääkis Lubinets.

"Neljapäeval töötas seal Ukraina ombudsmani büroo eraldi meeskond, kes fikseeris seisundi, milles meie kangelased naasid. Suurel osal naasnutest on meditsiinilisi probleeme, millest mõned on üsna tõsised. On poisse, kelle jalgadel on haavandid. On poisse, kes ei vaja mitte ainult kiiret arstiabi, vaid ka psühholoogilist abi. Peaaegu kõik nad on kurnatud ja ilmselgete kriitilise kaalukaotuse märkidega," jätkas Lubinets.

Volinik lisas, et kõik Venemaa vangistusest naasnud toimetati kiiresti kohta, kus neile antakse esmaabi.

Ukrinformi andmetel naasis 5. märtsil toimunud vahetuse käigus Venemaa vangistusest 200 ukrainlast.

Lubinetsi sõnul olid Vene väed 2025. aasta lõpu seisuga hukanud 337 Ukraina sõjavangi.

"Esinesin ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil interaktiivse dialoogi raames piinamise eriraportööriga. Rõhutasin, et Venemaa on muutnud piinamise riiklikuks poliitikaks ja kasutab seda relvana. ÜRO andmetel langeb enam kui 95 protsenti Ukraina sõjavangidest süstemaatilise piinamise ohvriks ning 2025. aasta lõpu seisuga olid venelased tahtlikult ja julmalt hukanud 337 Ukraina sõjavangi," lausus Lubinets.

Ametnik kutsus rahvusvahelist üldsust üles kiiremas korras suurendama survet Venemaale, tagama iga kuriteo täieliku dokumenteerimise ja tooma süüdlased kohtu ette.

"See küsimus on kriitilise tähtsusega – maailm ei tohi kõrvale jääda," rõhutas Lubinets.

Ukraina: kahe sõjavangi üleandmine Ungarile on Venemaa provokatsioon

Ukraina mõistis neljapäeval hukka Venemaa otsuse anda Ukraina kaks sõjavangi üle Ungarile, nimetades seda rahvusvahelise humanitaarõiguse jämedaks rikkumiseks. Kolmapäeval vabastas Kreml pärast läbirääkimisi Budapestiga kaks Ungari topeltkodakondsusega Ukraina sõjavangi.

Sõjavangide Kohtlemise Koordineerimisstaap nimetas juhtunut Genfi konventsioonide vastaseks Venemaa provokatsiooniks. Staabi hinnangul on tegemist Venemaa katsega halvendada Ukraina ja Ungari suhteid osana Euroopa-vastasest hübriidagressioonist.

"Kutsume kõiki selles provokatsioonis osalejaid loobuma ebaseaduslikest kavatsustest ja mitte kasutama Venemaa kätte vangi langenud Ukraina sõjaväelasi vahetuskaubana," seisis koordineerimisstaabi sotsiaalmeediapostituses.

4. märtsil lubas Venemaa president Vladimir Putin pärast kohtumist Ungari välisministri Péter Szijjártóga vabastada kaks Ungari kodakondsusega Ukraina sõjavangi. Putin väitis, et mehed olid Ukraina armeesse "sundmobiliseeritud", ja lisas, et vabastamine toimub Budapesti palvel.

Ungari ja Venemaa kokkulepe sündis ajal, mil kaks riiki tihendavad sidemeid, kuigi Venemaa sõda Ukraina vastu on sundinud enamikku lääneriike suhetest Moskvaga loobuma. Putin andis Szijjártóle korralduse võtta kaks Ungari kodakondsusega Ukraina sõjavangi kaasa lennukisse, millega minister Moskvasse lendas.

5. märtsil avaldas Szijjártó fotod lennukist väljuvatest sõjavangidest ja lubas "kaitsta iga ungarlast selle sõja tagajärgede ja sõja enda eest".

Inimõiguste meediaalgatuse (Media Initiative for Human Rights) rahvusvahelise humanitaarõiguse ekspert Andri Jakovlev märkis, et sellised manipulatsioonid, kus sõjavange antakse kolmandatele osapooltele üle ilma Ukraina osaluseta, on teadlik provokatsioon tähelepanu kõrvalejuhtimiseks põhiteemalt.

Jakovlevi selgitusel näib kahe Ukraina-Ungari sõjavangi üleandmine olevat suunatud rahvusvahelise julgeolekusüsteemi õõnestamisele. Sõdurite elusid kasutatakse tööriistana, et juhtida tähelepanu eemale Ukraina sõjavangide ebainimlikelt kinnipidamistingimustelt.

Eksperdi sõnul on koordineerimisstaabi järsk vastuseis Vene-Ungari kokkuleppele tingitud sellest, et Ukraina on pikalt püüdnud luua rahvusvahelist järelevalvemehhanismi, et kontrollida oma vangide olukorda.

"Venemaa tekitab teadlikult õigusvaakumi, hoides vange isolatsioonis ja keelates rahvusvahelistel seiremissioonidel nendega kohtuda," ütles Jakovlev väljaandele Kyiv Independent.