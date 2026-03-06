X!

Tallinn ei soostu Ligi ettepanekuga Mustpeade maja vennaskonnale tagastada

Eesti
Mustpeade maja
Mustpeade maja Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linn ei ole nõus rahandusministeeriumi kompromissettepanekuga tagastada Mustpeade maja Mustpeade vennaskonnale koos tingimusega, et pealinn saaks seda edaspidigi kultuuritegevusteks kasutada. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul puuduvad hoone omandisuhte muutmiseks veenvad argumendid.

Vaidlus Tallinna vanalinnas Pikk 26 asuva Mustpeade maja üle on kestnud aastaid. Tänavu jaanuaris saatis rahandusminister Jürgen Ligi Tallinna linnavõimudele kirja, kus soovitas linnavalitsusel Mustpeade vennaskonnaga hoone saatuse osas kompromissile jõuda.

Ligi tõi välja, et nii vennaskond kui ka Tallinna linn soovivad Mustpeade maja jäämist avatud kultuuripaigaks ning vennaskonna esitatud seisukohad näitavad, et nad on valmis kokkulepeteks, millega saaks pealinn hoonet kuni sada aastat kultuuritegevusteks kasutada.

"Palume teil kaaluda vennaskonna esitatud ettepanekuid ja loodame, et leiate võimalusi pidada vennaskonnaga sisulisi läbirääkimisi ning jõuda kompromissile, mis oleks lahenduseks nii mõlemale osapoolele kui avalikkusele ning ühtlasi võtaks pinged maha kultuuriga seotud kogukondadel," kirjutas Ligi.

Rahandusminister märkis, et varasematel aastatel toimunud Mustpeade maja tagastamisega seotud kohtuasjades ei ole kohtud seadnud kahtluse alla vennaskonna kui omandireformi õigustatud subjekti õigusi Mustpeade maja suhtes.

"Eesti riik on omandireformi läbiviimisel lähtunud põhimõttest, et üldjuhul tuleks
õigusjärgsetele omanikele nende vara tagastada, kui see on võimalik, et kompenseerida Nõukogude okupatsiooni ajal kaotatud õigusi ja taastada ajalooline omandisuhe. See põhimõte leidis põhiseadusliku aluse 1992. aasta põhiseaduses sätestatud eraomandi kaitses," ütles Ligi.

Tema hinnangul näitavad nii linnavalitsuse kui vennaskonna esitatud sisulised seisukohad, et mõlemaid pooli rahuldav kompromiss on võimalik.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik ei olnud rahandusministriga ühel nõul. Ta teatas sel neljapäeval Ligile saadetud kirjas, et Tallinna linn jääb oma varasema seisukoha juurde ega soovi Mustpeade maja tagastamist. Taotluse selleks tegi linnavolikogu valitsusele juba 2006. aastal.

"Mustpeade maja staatus olulise kultuuriobjektina on ajas kinnistunud. Toimunud aruteludes ja menetlustes ei ole esile kerkinud veenvaid argumente omandisuhte muutmiseks, mistõttu ei pea Tallinna linn vastavasisuliste läbirääkimiste avamist põhjendatuks," ütles Terik.

Ta juhtis tähelepanu Tallinna ringkonnakohtu 2013. aastal tehtud otsusele, et enam kui 20 aasta jooksul pärast Eesti taasiseseisvumist ei ole Mustpeade vennaskond Tallinnas märkimisväärselt tegutsenud ning olukord ei ole muutunud ka praeguseks.

Seda näitab Teriku sõnul ka fakt, et Eestis 2010. aastal loodud Tallinna Mustpeade Vennaskond MTÜ kustutati 2024. aastal majandusaruannete süsteemse esitamata jätmise tõttu registrist.

Mustpeade vennaskonda esindava advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper teatas eelmisel suvel rahandusministeeriumile, et vennaskond soovib küll saada kinnistu õiguspäraseks omanikuks, kuid jätab hoone Tallinna kontrolli alla hoonestusõiguse või kasutusvalduse alusel.

Nõmper pakkus välja, et valitsus võib hoonestusõiguse/kasutusvalduse seadmist kohustava võlaõigusliku lepingu sõlmimise seada vara tagastamise eeltingimuseks.

Vennaskonna soovi hoone tagasi saada põhjendas vandeadvokaat sellega, et nii täidetaks omandireformi eesmärke, heastataks ajalooline ebaõiglus ning säilitataks kultuuriline pärand.

Endale soovib vennaskond ainuõigust Mustpeade majas üürilepinguga vähemalt kaht ruumi koosolekute pidamiseks kasutada.

"Vennaskonnale on väga oluline, et koosolekuid ja üritusi saaks korraldada just Mustpeade majas. Samas ei ole vennaskonnal soovi kasutusse saada neid
ruume, mis oleks seotud suure avaliku huviga või vajalikud kultuurimaja pidamiseks," kinnitas Nõmper.

2024. aasta novembris võttis rahandusministeeriumiga ühendust ka Mustpeade vennaskonna esindaja Ralph-Georg Tischer, kes tõi toonases kirjas välja, et Mustpeade vennaskond ostis hoone 1531. aastal ning 1940. aastal võõrandasid selle okupatsioonivõimud.

Seepärast leiab vennaskond, et maja tagastamisküsimust tuleb  eelkõige vaadelda aspektist,  et tegu on õigusvastaselt võõrandatud varaga.

"Samuti on oluline siin mainida, et Mustpeade vennaskond on omandireformi õigustatud subjekt," märkis Tischer. "Miks peaks vennaskonna vara uuesti sundvõõrandatama või vennaskond oma õigusriiklikust nõudest loobuma, kui Tallinna linna vaieldamatu vajadus "avatud kultuurimaja" järele on täidetav ka õiguslikult tagatud lepingutega?"

Tischer märkis toona, et vennaskond tegutseb Tallinnas ka praegu, kuid nende aktiivsust avalikus elus on pärssinud keerulised suhted Tallinna linnaga, mida nad tulevikus loodavad näha helgemas valguses.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:54

USA tühistas sanktsioonid Rosnefti Saksa tütarfirmale

13:51

Kärt Pormeister: laenuskämmidest ja paragrahvidest

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:40

Sõda Iraanis: Katar hoiatas energiaekspordi lõpetamise eest

13:28

Isamaa: Reformierakond on rahandus- ja majanduspoliitikas läbi kukkunud

13:26

Tatjana Gassova: Eesti turisti uued sõbrad on päike, meri ja evakueerimine

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

13:08

Kiviselg: Ukraina suutis veebruaris enda käes olevat territooriumi suurendada

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

07:55

USA avalikustas Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused Trumpi kohta

12:32

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi Uuendatud

05.03

Trump vahetas välja sisejulgeolekuministri

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

05.03

Politsei tahab liiklusjärelevalves kasutusele võtta droonid

ilmateade

loe: sport

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

loe: kultuur

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

12:00

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

11:53

LUULETUS | Viivi Luige "Suur lärm"

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

loe: eeter

12:02

Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

10:29

Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

09:05

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Raadiouudised

12:45

Riik kavandab uudseid lahendusi eakate toimetuleku toetamiseks

12:40

Lähipäevad tulevad sajuta

12:30

Raadiouudised (06.03.2026 12:00:00)

10:00

Haapsalu lahte tulevad karbi- ja vetikafarmid

09:55

Trump tagandas sisejulgeolekuministri

09:50

Ilm püsib päikeseline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (06.03.2026 09:00:00)

05.03

Ringhäälingumuuseum tahab Türilt ära kolida

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo