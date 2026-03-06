Sõda Iraanis: Katar hoiatas energiaekspordi lõpetamise eest

USA ja Iisrael jätkavad Iraani islamirežiimi pommitamist ning Pärsia lahe äärne riik Katar hoiatas energiaekspordi lõpetamise eest.

Katari energeetikaminister Saad al-Kaabi ütles reedel ajalehes Financial Times avaldatud intervjuus, et kõik Pärsia lahe piirkonna energiatootjad võivad nädalate jooksul ekspordi peatada ning nafta hind võib tõusta 150 dollarini barreli kohta.

"Kõik, kes pole veel vääramatu jõu (force majeure) olukorrale viidanud, teevad seda eeldatavasti järgmiste päevade jooksul. Kõik Pärsia lahe piirkonna eksportijad peavad vääramatule jõule viitama," ütles Kaabi.

Kaabi ütles, et isegi kui sõda kohe lõppeks, kuluks Kataril tavapärase tarnetsükli juurde naasmiseks nädalaid, võib-olla isegi kuid.

Naftahinnad on taas tõusnud ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reede pärastlõunal 87,78 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 84 dollarit barreli kohta.

Katari riiklik energiafirma QatarEnergy teatas juba esmaspäeval, et peatas veeldatud maagaasi (LNG) tootmise seoses Iraani rünnakutega ettevõtte kahele peamisele gaasitöötlemise rajatisele.