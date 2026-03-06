X!

Saksa meediakontsern ostab Briti ajalehe The Telegraph

Välismaa
Briti mõjuvõimas ajaleht läheb Saksa kapitali kätte
Briti mõjuvõimas ajaleht läheb Saksa kapitali kätte
Välismaa

Saksamaa meediakontsern Axel Springer teatas reedel, et ostab Suurbritannia ajalehe The Telegraph.

Axel Springer maksab The Telegraphi eest 575 miljonit naela ning sellega lõpeb ajalehe kolmeaastane müügiprotsess. Tehingu käigus läheb üks Briti vanimaid ja mõjukamaid ajalehti Saksa kapitali kätte.

The Telegraphi ostmise vastu tundis huvi ka väljaanne Daily Mail. Viimastel päevadel alustas aga Axel Springer läbirääkimisi RedBird IMI-ga, mis kontrollib The Telegraphi. 

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Axel Springer tegutses kiiresti ja suutis kõigest kolme päevaga kõnelused lõpule viia, vahendas Financial Times.

1855. aastal asutatud The Telegraph toetas Brexitit ning on säilitanud oma arvamuslugudes  euroskeptilise joone. Axel Springeri juht Mathias Döpfner on Euroopa-meelne, kuid ta on järjepidevalt kritiseerinud EL-i institutsioone.

Döpfneri sõnul kattuvad The Telegraphi väärtused Axel Springeri omadega. 

"Me toetame Iisraeli riigi õigust eksisteerida ja oleme vastu igasugusele antisemitismile. Me usume Euroopa ja USA liitu. Me toetame vabaturumajandust ning mõistame hukka igasuguse ekstremismi ja diskrimineerimise," teatas Döpfner.

Axel Springer tegutseb 40 riigis, kontserni kuuluvad ka Saksa suurim leht Bild, ajaleht Welt ja veebiväljaanne Politico. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

